Premiera nowej gry na Nintendo Switch

Roarr! The Adventures of Rampage Rex grafiką oraz stylem rozgrywki nawiązuje do tradycji gier platformowych z lat 90-tych. Bohaterem gry jest wybudzony przez kosmitów dinozaur. Rex wychodzi na powierzchnię, aby zawalczyć o spokój planety.

Michał Gembicki, prezes spółki Klabater (czyli polskiego wydawcy gry) twierdzi, że w epoce produkcji z hiperrealistyczną grafiką wielu graczy tęskni za prostotą starych gier i czasami, gdy wystarczyło usiąść, odpalić dowolny tytuł i na kilka godzin zapomnieć o stresach i zmartwieniach.

Według producenta unikatową cechą gry ma być możliwość grania aż do czterech osób jednocześnie na jednym ekranie komputera lub konsoli.

Roarr! The Adventures of Rampage Rex zadebiutuje w wersji na PC i konsoli Nintendo Switch.

Źródło: Klabater S.A.