Prędzej nago niż bez internetu

Wyobraź sobie typowy dzień ze swojego życia. W jakim stopniu polegasz na aktywnym połączeniu z internetem? Czy dzień bez dostępu do sieci byłby problemem? Wielu ludzi kompletnie nie wyobraża sobie takiej sytuacji.

Bycie online stanowi obecnie podstawę dla wielu osób, szczególnie w przypadku przemieszczania się. Ponad jedna piąta (22%) respondentów w badaniu Kaspersky Lab twierdzi, że dostęp do internetu jest dla nich równie ważny co łatwy dostęp do pożywienia, wody oraz schronienia.

Nasze uzależnienie od urządzeń — i od łączności, jaką nam zapewniają — jest obecnie tak silne, że utrata smartfona lub tabletu może być bardziej stresująca niż wiele innych traumatycznych sytuacji. Prawie wszyscy respondenci (90%) stwierdzili, że byliby zestresowani, gdyby ich urządzenie zostało zgubione lub skradzione – wydarzenie to zostało ocenione jako stresogenne przez większą liczbę osób niż spóźnienie się na pociąg lub samolot (88%), udział w niegroźnym wypadku samochodowym (88%) czy zachorowanie (80%).

Co więcej, ludzie są gotowi zaryzykować zakłopotanie, a nawet ponieść szkodę, aby pozostać w kontakcie. Na przykład 26% respondentów spoglądało na ekran swojego telefonu podczas przechodzenia przez ulicę, a 21% podczas poruszania się w nieznanym lub niebezpiecznym terenie. Ponadto 1 osoba na 5 przyznała, że bez urządzenia połączonego z internetem czuje się nago.

Temat ten został zbadany głębiej dzięki przeprowadzonemu niedawno eksperymentowi, w którym nagi ochotnik miał za zadanie zlokalizować swoje ubrania w obcym mieście bez telefonu, a więc i bez wszystkich korzyści, jakie oferuje to urządzenie. Jak pokazuje badanie i przytoczony eksperyment społeczny, poruszając się bez urządzenia połączonego z internetem, człowiek czuje się tak, jakby był nagi.

Źródło: Kaspersky Lab