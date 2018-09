Prędkość internetu może zrewolucjonizować branżę e-sportu

E-sport i gaming już kilka lat temu przestały być niszowe. Raport „Global Esports Market Report 2018” wskazuje, że na świecie wartość e-sportu przekroczy 906 mln dol. Trzy czwarte z tego stanowią inwestycje sponsorów (blisko 700 mln dol.). Do 2021 roku odsetek ten ma wzrosnąć do 84%(1,4 mld dol.).

Według raportu PayPal i SuperData Polska jest w europejskiej czołówce pod względem popularności e-sportu. Rynek szacowany jest na 10 mln dol., co pozwoliło nam wyprzedzić Holandię, Hiszpanię czy Włochy. W tym roku wartość tego rynku może wzrosnąć o 1/5. Z raportu Newzoo i Esports Bar wynika zaś, że w Polsce jest ponad 1086 zawodników i 2,8 mln fanów e-sportu. Liczba ta w najbliższym czasie może znacznie wzrosnąć.

Grzegorz „Szpero” Dziamałek, zawodnik e-sportowy, profesjonalny gracz Counter Strike: Global Offensive, czterokrotny mistrz Polski i wicemistrz świata, twierdzi, że to rozwój szybkiego internetu pozwala rozwijać się branży e-sportowej. Jeszcze kilka lat temu, w czasach "słabego" dostępu do internetu, pojawiało się wiele problemów związanych z graniem, przez co wielu ludzi nie mogło tego robić. Obecnie oferta internetowa się rozwija, a im szybszy internet, tym większy komfort dla graczy i to po prostu widać. Dla osób zajmujących się profesjonalnie e-sportem przepustowość łącza i jego niezawodność są kluczowe. Dlatego – jak twierdzi mistrz – miłośnicy e-sportowych rozgrywek mogą się zainteresować ofertą światłowodowego internetu o prędkości do 1 Gb/s. Według gracza bez szybkiego szerokopasmowego internetu nie będzie możliwy zarówno dalszy prężny rozwój e-sportu, jak i jego wprowadzenie do grona dyscyplin olimpijskich, o czym coraz częściej się mówi.

Zawodnik CS:GO zauważa przy tym, że mamy w Polsce wiele turniejów, takich jak mistrzostwa Polski, a także wiele turniejów zagranicznych. Niemal co tydzień odbywa się jakiś turniej, co może przyczynić się do rozwoju polskiego e-sportu.

W 2017 roku polscy e-sportowcy zarobili ponad 23 mln zł. Najlepsi dzięki rozgrywkom stają się milionerami. Serwis Sport Earnings, który publikuje zarobki światowej czołówki, podaje, że liderem zestawienia jest niemiecki gracz KuroKy, który zarobił już blisko 4,1 mld dolarów.



Z badania ARC Rynek i Opinia przygotowanego we współpracy z Gameset „Polski odbiorca e-sportu” wynika, że choć rozgrywki przyciągają coraz więcej widzów i graczy, a liczba zawodów rośnie, to w Polsce wciąż jest to obszar niezagospodarowany marketingowo. Sam Grzegorz „Szpero” Dziamałek zaznacza, że polski e-sport potrzebuje jeszcze większych marek, które wejdą w ten rozwijający się rynek.

Źródło: Newseria