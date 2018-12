Prawie połowa małych firm zakłada, że nie złoży dokumentu PIT-11 do Urzędu Skarbowego na czas

Zmiany dotyczące sposobu dostarczania do Urzędu Skarbowego PIT-11 za rok 2018 obejmują m.in dwie kwestie - pierwszą jest skrócony czas wysyłania dokumentów do urzędu skarbowego, który kończy się 31.01.2019, a drugą wprowadzony, już dla wszystkich przedsiębiorców, obowiązek wyłącznie elektronicznej wysyłki. Firma e-file wraz z agencją badawczą SW Reaserch przeprowadziła na początku grudnia tego roku badanie i zweryfikowała gotowość firm na wdrożenie nowych przepisów.

Małe firmy nie są gotowe na elektroniczne dostarczanie PIT-11

Co druga (52%) przebadana firma, w której pracuje do 9 osób, nie jest gotowa na elektroniczną wysyłkę dokumentów do Urzędu Skarbowego. Warto przy tym pamiętać, że to właśnie małe firmy po raz pierwszy staną przed obowiązkiem przesłania informacji o dochodach pracowników w wersji on-line. Do tej pory przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 pracowników, w przeciwieństwie do większych, mogły PIT-11 do Urzędu Skarbowego przekazywać w formie papierowej drogą pocztową. Dopiero tegoroczne zmiany zmuszają je do przesyłania dokumentów elektronicznie, na co, jak pokazują badania, ponad połowa nie jest gotowa.

Średnie i duże firmy, dla których obowiązek elektronicznej wysyłki nie jest nowością, także nie czują się w pełni gotowe. Nieprzygotowanie na tym polu deklaruje 36% respondentów ze średnich firm (9-49 pracowników) i 18% z dużych firm (50-249 pracowników). Znaczące problemy mają także przedsiębiorcy z terenów wiejskich, spośród których 40% zadeklarowało brak gotowości na wysyłkę dokumentów on-line.

Czy przedsiębiorcy zdążą przed 31 stycznia?

PIT-11 za rok 2018 należy, w świetle nowych regulacji, dostarczyć do Urzędu Skarbowego aż o miesiąc wcześniej – do 31 stycznia 2019 roku. Niewielkie przedsiębiorstwa deklarują, że i te zmiany będą stanowić dla nich problem. Niemal połowa z nich (48%) może nie zdążyć na czas złożyć do Urzędu Skarbowego kompletu dokumentów dotyczących zarobków pracowników. Wśród średnich firm kłopot z dotrzymaniem terminu może mieć co trzeci ankietowany pracodawca (33%), a wśród dużych firm co dziesiąty (10%).

Spośród firm z terenów wiejskich spóźnienia obawia się 1/3 badanych, ale wielkość jednostki administracyjnej nie jest tutaj regułą, gdyż 1/4 przedsiębiorców z miast powyżej 500 tysięcy mieszańców także deklaruje, że może nie zdążyć.

Przedsiębiorcy czują się niedoinformowani

Z badania wynika, że niemal co trzeci respondent (28%) nie orientuje się w nadchodzących zmianach. 44% deklaruje powierzchowną wiedzę na ten temat, lecz nie potrafi podać szczegółów. Jedynie 28% czuje się doskonale przygotowanych. Najlepiej zorientowani w sytuacji są młodzi przedsiębiorcy, mający nie więcej niż 24 lata, a najgorzej Ci po 50 roku życia - co trzeci z nich deklaruje, że nie wie w jaki sposób będzie musiał dostarczyć do Urzędu Skarbowego PIT-y pracowników za rok 2018.

Zauważalna w badaniu jest zależność między liczbą pracowników, a stanem wiedzy pracodawców. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych rośnie odsetek osób deklarujących dobry poziom wiedzy na temat zmian. Najlepiej poinformowane są duże firmy, zatrudniające wielu specjalistów i doradców. Przedsiębiorcy w tych małych czują się niedoinformowani, a przez to zaniepokojeni zbliżającym się nieuchronnie terminem wysyłki.

Przygotowane przez e-file badanie dostarcza alarmujących wniosków – znaczna część firm nie jest gotowa zmierzyć się z nadchodzącymi zmianami dotyczącymi PIT-11. Sporo problemów sprawia małym przedsiębiorstwom nałożony na nie obowiązek elektronicznej wysyłki informacji o dochodach pracowników, a także skrócony czas na przygotowanie wszystkich dokumentów, którego termin upływa 31 stycznia 2019. Bez względu jednak na wielkość firmy warto dopilnować terminowego złożenia PIT-11, aby uniknąć ewentualnej grzywny. Nie ma możliwości, by PIT-u w ogóle nie złożyć, gdyż jest to ustawowy obowiązek pracodawcy i Urząd Skarbowy o takie informacje ostatecznie zawsze się upomni.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 506 ankiet.

Źródło: e-file