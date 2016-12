Prawie co trzeci Polak ma problem z zakupem prezentu dla „drugiej połówki”

Największy problem sprawia Polakom wybór upominku dla ukochanej osoby, a wśród prezentów wymarzonych przez samych badanych króluje elektronika oraz karty podarunkowe.

Ponad 15 proc. Polaków nie wyda na świąteczne prezenty więcej niż 100 zł, a 13 proc. polskich konsumentów w ogóle nie planuje zakupu upominków. Niemal 30 proc. z nas przeznaczy na ten cel między 100 a 300 zł, a 13 proc. planuje zamknąć się w budżecie w wysokości 500 zł. Prawie co piąty Polak zakupi prezenty o łącznej wartości do 1000 zł.

Średnio co piąty Polak obdaruje w tym roku świątecznymi prezentami co najmniej 7 osób. Prezent dla jednej osoby planuje przygotować 8 proc. Polaków., dla dwóch i czterech – po 15 proc. konsumentów, a niewiele mniej, bo 14 proc. osób zakupi prezenty dla pięciorga bliskich. Prezenty dla trzech osób zakupi 22 proc. z nas.

Największy problem sprawia Polakom zakup prezentu dla „drugiej połówki” – wskazuje na to prawie 30 proc. respondentów. Mniej trudności sprawia wybór upominku dla rodziców (wskazuje na to 17 proc. respondentów) oraz dla dzieci (według 15 proc. badanych). Stosunkowo bezproblemowym zakupem jest prezent dla rodzeństwa, dziadków, przyjaciół oraz dalszej rodziny. Z kolei 22 proc. Polaków uważa, że nie ma żadnych trudności z wyborem świątecznych prezentów.

Prawie 40 proc. Polaków dokonuje zakupu świątecznych prezentów w galeriach handlowych. Na zakupy poza galeriami - w sklepach stacjonarnych bądź supermarketach decyduje się w sumie 30 proc. polskich konsumentów, a w dyskontach – prawie 10 proc. badanych. Prawie co czwarty Polak planuje zakupy upominków online – w sklepach internetowych (11 proc.) lub na aukcjach internetowych (14 proc.).

Co piąty Polak chciałby znaleźć pod choinką sprzęt elektroniczny. Niewiele mniej, bo 18 proc. wskazuje jako wymarzony, świąteczny upominek kartę podarunkową lub voucher, z czego 11 proc. preferuje voucher na upominek w formie przeżycia, takiego jak skok ze spadochronem czy kurs kulinarny. Dla 12 proc. pożądanym prezentem jest biżuteria lub zegarek, a dla 9 proc. – książka. Prawie co dziesiąty Polak chciałby otrzymać w prezencie gotówkę. Najmniej oczekiwane w tym roku prezenty pod choinką to odzież, kosmetyki lub perfumy, artykuły do domu bądź meble, czy też sprzęt sportowy.

Autor: Michał Kaleta z firmy Wyjątkowy Prezent

