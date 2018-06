Prawie 90% firm doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa systemów przemysłowych. Jakie są tego przyczyny i co może im pomóc?

Systemy automatyki przemysłowej (OT – operational technology) służą do monitorowania, kontrolowania i prowadzenia procesów w przemyśle (np. komputerów sterujących produkcją). Jedno z ostatnich badań wykazało, że aż pięć sygnalizowanych przez menedżerów ds. bezpieczeństwa obaw w kwestii ataków na systemy jest związanych z OT. Najwięcej firm wskazuje na wirusy (77%), cyberprzestępców wewnętrznych (73%) lub zewnętrznych (70%), wycieki danych (72%) oraz brak uwierzytelniania urządzeń (67%).

Jak się okazuje, niepokój menedżerów jest uzasadniony – aż 88% badanych przedsiębiorstw doświadczyło przynajmniej raz naruszenia bezpieczeństwa systemów przemysłowych, a ponad połowa tych incydentów miała miejsce tylko w ciągu ostatniego roku. Skutki były szeroko odczuwalne, w 63% przypadków atak wpłynął nie tylko na funkcjonowanie firmy, ale i na bezpieczeństwo pracowników.

Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce tłumaczy, że wraz ze zmianami modelu zarządzania produkcją, otoczenia biznesowego i cyfryzacją gospodarki wyizolowane dotąd systemy przemysłowe są włączane do otwartych środowisk informatycznych. W sieciach OT powszechnie działają starsze systemy, jak np. Windows XP czy NT bez odpowiednich łatek i zabezpieczeń, co sprawia, że można do nich dotrzeć nawet wykorzystując luki w stronach internetowych służących do obsługi klientów.

Świadomość jest, doświadczenia brak

Większość firm zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony systemów przemysłowych. Aż 77% z nich planuje zwiększyć wydatki na ten cel w przyszłym roku Pojawia się jednak problem braku specjalistycznej wiedzy, jak zabezpieczyć OT połączone z IT. Dotyczy to nie tylko pracowników firm, ale również zewnętrznych dostawców usług z zakresu bezpieczeństwa. Nawet wśród ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa niewielu jest takich, którzy mają doświadczenie w pracy ze środowiskiem OT. Systemy przemysłowe są bardzo zróżnicowane. Działają na specyficznym oprogramowaniu i aparaturze. Nawet zwykłe skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania może spowodować ich nieprawidłowe działanie, prowadzące do strat finansowych czy środowiskowych (np. zanieczyszczenia ekosystemów lub powietrza), a nawet zagrażać bezpieczeństwu ludzi.

Jak się chronić?

Samo zwiększenie wydatków nie wystarczy, aby zapewnić ochronę. Bezpieczna integracja systemów OT z siecią IT wymaga współdziałania wielu specjalistów i działów, uwzględnienia wielu technologii oraz specyfiki otoczenia biznesowego. Te właśnie elementy wymienia Jolanta Malak, regionalna dyrektor Fortinet w Polsce. Firma powinna zdefiniować spójną strategię dotyczącą ochrony przed zagrożeniami, a także neutralizacji skutków naruszeń bezpieczeństwa i szybkiego odtworzenia infrastruktury na wypadek ataku czy zakłóceń w działaniu.

O badaniu

Badanie przeprowadzone zostało przeprowadzone w styczniu 2018 roku, wśród 429 globalnych decydentów z różnych branży, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo firmowej infrastruktury i jej ochronę na poziomie IP, urządzeń z zakresu IoT i/lub systemu SCADA.

Źródło: Fortinet