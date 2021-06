Prawie 70 proc. Polaków uważa, że pracodawca powinien móc sprawdzać trzeźwość pracowników

Niemoc pracodawców

Obecny kodeks pracy nie pozwala pracodawcy przeprowadzić wyrywkowej kontroli trzeźwości pracowników ani zleceniobiorców. Nie istnieje również możliwość niedopuszczenia do wykonywania pracy, nawet jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu bądź spożywał go w trakcie pracy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Ma się to niedługo zmienić. W III kwartale tego roku projekt zmian powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Co istotne, kontroli trzeźwości będą mogli podlegać też pracownicy zdalni. Z badania SW Research dla AlcoSense Laboratories* wynika, że takie zmiany popiera prawie 70% Polaków. Z kolei przeciw jest jedynie 12% respondentów, a co piąty nie ma zdania.

Na kacu w pracy

Z badań dla AlcoSense Laboratories** wynika też, że przychodzenie na kacu do pracy w Polsce jest realnym zjawiskiem. Prawie 29% respondentów przyznało się do kilkukrotnej pracy na kacu. Z kolei u niespełna 4% jest to rutyna.

Można domniemywać, że praca pod wpływem alkoholu również stanowi problem. Tym bardziej, że obecne przepisy mogą wzmagać poczucie bezkarności nietrzeźwych pracowników oraz zleceniobiorców. Szczególnie tych, którzy wykonują swoje obowiązki zdalnie.

– Nawet pomijając aspekt nielegalności pracy pod wpływem alkoholu oraz zmniejszonej wydajności pracownika, nie można zbagatelizować zwiększonego ryzyka wypadków. Zmiany w prawie powinny spowodować, że pracownik kilkukrotnie się zastanowi, zanim stawi się do pracy pod wpływem alkoholu – komentuje Hunter Abbott, ekspert z firmy AlcoSense Laboratories.

*Badanie SW Research dla AlcoSense Laboratories przeprowadzone w dniach 30 czerwca – 3 lipca 2020 roku, na reprezentatywnej grupie 1045 Polaków.

**Badanie SW Research dla AlcoSense Laboratories przeprowadzone w maju 2019 roku, na reprezentatywnej grupie 1090 polskich kierowców.