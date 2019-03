Prawie 3 miliony samochodów narażonych na cyberatak

Nie tylko komputery, smartfony, czy inteligentne telewizory mogą stać się celem ataku cyberprzestępców. Jak przewidywali pod koniec 2017 roku eksperci z firmy ESET, car hacking, czyli ataki polegające na przejęciu kontroli nad pojazdami, posiadającymi połączenie z Internetem czy bluetooth, są realne. Potwierdzeniem takiego scenariusza jest najnowsze odkrycie naukowców z Pen Test Partners. Udowodnili, że tzw. inteligentne systemy alarmowe rosyjskiej firmy Pandora oraz amerykańskiej – Viper, umożliwiające sterowanie samochodami za pomocą aplikacji, posiadają poważną lukę w zabezpieczeniach. Jak wyjaśniają na swojej stronie badacze, błąd pojawił się po stronie API, czyli interfejsu programistycznego obu aplikacji, który sprawiał, że zmiana hasła lub adresu e-mail posiadacza konta nie działała poprawnie. Dzięki luce w zabezpieczeniach, można było zmienić adres e-mail użytkownika bez jego wiedzy, wysyłać resetowane hasło do siebie, przejąć konto do aplikacji, a tym samym kontrolę nad samochodem. Można też było sprawdzić lokalizację pojazdu w czasie rzeczywistym, rozpoznać markę, wyłączyć w aucie alarm oraz immobilizer, a nawet w niektórych przypadkach zdalnie wyłączyć silnik oraz podsłuchiwać rozmowy przeprowadzane wewnątrz auta za pomocą wbudowanego zestawu głośnomówiącego.

Zdaniem Kamila Sadkowskiego, starszego analityka zagrożeń w ESET, luki w zabezpieczeniach inteligentnych alarmów samochodowych nie są niczym nowym. Uczeni z Uniwersytetu w Warwick całkiem niedawno przekonywali, że cyberspecjaliści są w stanie przejąć kontrolę nad oprogramowaniem i systemami kontrolnymi samochodów osobowych. Podobnych opinii byli naukowcy z Lancaster, którzy dowiedli, że do samochodu można dostać się za pomocą sieci bezprzewodowych 3G, 4G, Wi-Fi, systemu informacyjno-rozrywkowego w aucie czy podczas diagnostyki lub serwisowania pojazdu.

Kilka lat temu car hacking wyszedł ponad ramy uniwersyteckie i został potwierdzony przez Charliego Millera i Chrisa Valaska, badaczy bezpieczeństwa pojazdów w firmie IOActive. Włamali się oni do Jeepa Cherokee kierowanego przez Andy’ego Greenberga, autora tekstów portalu technologicznego Wired. Atak nastąpił podczas podróży ulicami St. Louis w USA, kiedy to przy prędkości 110 km/h, włączono mu zdalnie zimny nawiew, przełączono radio na lokalną stację hip-hopową, uruchomiono wycieraczki przedniej szyby i wreszcie wyłączono w samochodzie hamulce, co skończyło się niegroźnym wypadnięciem z drogi.

Firmy takie jak Tesla i BMW już teraz opracowały programy, które służą do natychmiastowej aktualizacji systemu auta w sytuacji znalezienia nowej luki. Ponadto, duże koncerny samochodowe cały czas pracują nad ustanowieniem nowych norm bezpieczeństwa, a także tworzą komisje rewizyjne, które docelowo mają zajmować się zagadnieniami z zakresu niezawodności działania systemów komputerowych pojazdów oraz ochrony prywatności użytkowników przed działaniem osób postronnych.

