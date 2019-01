Prasa sublimacyjna rodzaje

Prasy do kubków

Dzięki prasie sublimacyjnej można wykonać kubek z nadrukiem. W zależności od typu urządzenia, można wykonywać printy na filiżankach, bidonach, butelkach i innych podobnych przedmiotach. Prasy do kubków różnią się między sobą ustawieniem grzałki oraz możliwością instalowania grzałek o zróżnicowanych wielkościach. Istnieją również urządzenia, posiadające grzałki dostosowane do specyfiki kubka np. kubek do latte. Ze względu na sposób zamykania pracy, wyróżnia się pneumatyczne i ręczne. Dostępne są prasy pionowe albo poziome i można w nich używać tylko kubków o wyznaczonej średnicy. Przy pomocy pracy poziomej obraz drukuje się także na filiżankach, butelkach i bidonach. Na rynku dostępne są również prasy pionowe na kilka kubków, gdzie wykonuje się nadruk od razu na 4-5 kubkach oraz wielofunkcyjne poziome urządzenia, w których wykonamy nadruk na kieliszkach 45ml.

Prasy płaskie

W prasach płaskich wykonuje się nadruki na płaskich rzeczach np. blachach, tekstyliach i galanterii. W zależności od miejsca umieszczenia płyty grzewczej, wyróżnia się prasy z zamykaniem równoległym albo skośnym. Prasy płaskie skośne używane są do nadruków na tekstyliach: koszulkach, fartuszkach czy poszewkach. Prasa płaska, ręczna, otwierana równolegle nadaje się do wygrzewania tekstyliów, tektury oraz przedmiotów o grubości kilku centymetrów np. płytek ceramicznych. Wysokiej klasy sprzęt dostępny jest na: https://www.supportart.pl/termotransfer/283-prasa-termotransferowa-sublimacyjna-termoprasa-pt3804c.html. Urządzenia wyposażone są w najnowsze technologie i bardzo prosto się je obsługuje. Maszyny są wytrzymałe i solidne, dzięki czemu służą przez wiele lat. Zakup prasy wysokiej jakości jest dla firmy inwestycją, która zwraca się w krótkim czasie.

Prasy wielofunkcyjne

Bardzo popularnym rodzajem pras są urządzenia wielofunkcyjne. Dzięki możliwości wymiany elementów w kilka chwil można przygotować prasę do zgrzewania czapek, koszulek, albo kubków. Na rynku dostępne są również urządzenia pneumatyczne, które łączą w sobie funkcje prasy płaskiej i prasy 3D. Dzięki prasie trójwymiarowej można wykonać nadruk na przedmiotach, które nie nadają się do umieszczenia w innym urządzeniu. Istnieje również osobna kategoria pras – prasy specjalne, które są używane do wykonywania nadruku na czapkach, piersiówkach i talerzach.