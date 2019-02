Praktyczne wskazówki dla podmiotów związanych z IoT

Model SMM opiera się na koncepcjach zidentyfikowanych w dokumencie opublikowanym w 2016 r., poświęconym podstawom bezpieczeństwa Internetu Przemysłowego IIC (IIC Industrial Internet Security Framework). Jest pierwszym tego typu modelem przygotowanym z myślą o nowym podejściu do Internetu Rzeczy w aspekcie dojrzałości bezpieczeństwa. SMM przedstawia ramy bezpieczeństwa dla podmiotów związanych z branżą IoT na podstawie poziomu ich zabezpieczeń i ocenia dojrzałość systemów IoT organizacji, analizując ład korporacyjny, technologię oraz zarządzanie systemami. Inne modele odnoszą się do konkretnej branży, np. Internetu Rzeczy, ale nie uwzględniają bezpieczeństwa, lub dotyczą samych zagadnień ochrony, ale nie Internetu Rzeczy. SMM obejmuje wszystkie te aspekty i wskazuje na elementy istniejących już modeli, aby zwrócić uwagę na to, co zostało już zrealizowane, i uniknąć powielania pracy.

Wskazówki zostały przygotowane z myślą o różnych podmiotach związanych z branżą IoT. Nacisk na zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury, która łączy systemy informacyjne z obiektami fizycznymi, kładą nie tylko eksperci ds. bezpieczeństwa, ale również operatorzy obiektów przemysłowych, twórcy oprogramowania o specjalnym przeznaczeniu, właściciele określonych firm oraz organy regulacyjne. Dlatego IoT SMM, w przeciwieństwie do typowych standardów i wymogów regulacyjnych, bierze pod uwagę interesy i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa wszystkich organizacji oraz osób uczestniczących w operacjach IoT i zarządzających nimi.

Ponadto przewodnik dla praktyka prezentuje studia przypadków, które pomagają w stosowaniu modelu SMM przez podmioty związane z branżą IoT. Dotyczą one inteligentnej, opartej na analizie danych linii rozlewniczej, bramy internetowej obejmującej uaktualnienia zdalne oraz kamer bezpieczeństwa wykorzystywanych w osiedlach mieszkaniowych.

Przewodnik ten pomaga podmiotom związanym z Internetem Rzeczy zrozumieć, na jakim etapie znajdują się obecnie oraz jaki jest ich cel, jak również jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć założenia. Po przeprowadzeniu ocen organizacje mogą z biegiem czasu poprawić swój stan bezpieczeństwa, tak aby spełniał wymagany poziom, dokonując ciągłych ocen swojego systemu Internetu Rzeczy oraz wprowadzając usprawnienia w oparciu o 36 wymienionych parametrów.

Grupa ekspertów pracowała nad projektem przez niemal dwa lata: na początku 2017 r. zespół Security Applicability, który zajmuje się głównie stosowaniem praktyk bezpieczeństwa w realnych aplikacjach Internetu Rzeczy w IIC, przystąpił do badania modelu dojrzałości. Przewodnik dla praktyka SMM stanowi uzupełnienie dokumentu IoT SMM: Description and Intended Use White Paper, który został opublikowany w 2018 r.

Pełny tekst przewodnika po modelu SMM dla praktyka (Security Maturity Model Practitioner’s Guide) jest dostępny na tej stronie.

Źródło: Kaspersky Lab Polska