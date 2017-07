Prąd dla firm – jak wybrać najlepszego sprzedawcę!

Zmiana sprzedawcy prądu dla firm – co warto o niej wiedzieć?

Już na wstępie wspominaliśmy o pewniej nieufności względem możliwości zmiany sprzedawcy prądu. Wynika ona często z niewiedzy, bądź też niekoniecznie prawdziwych opinii czy przekonań. Czy jest się czego obawiać?

Niektórzy przedsiębiorcy z rezerwą podchodzą do zmiany sprzedawcy, ale na ogół ich obawy wynikają z braku wcześniejszego rozeznania wśród sprzedawców prądu i proponowanych przez nich ofert, a także braku wiedzy na temat przebiegu tego procesu. Wystarczy jednak mieć na uwadze, aby zmieniając sprzedawcę stawiać tylko na sprawdzone podmioty z dużym doświadczeniem na rynku, jak choćby EWE. Wtedy możemy być pewni, że proces zmiany przebiegnie bezproblemowo i przyniesie korzyści naszej firmie. Niezdecydowanym warto również wspomnieć, że zmiana sprzedawcy jest całkowicie bezpłatna, a wybór nowego partnera jest uzależniony tylko od nas. Nie trzeba się też obawiać formalności przy zmianie sprzedawcy. Także w tym przypadku możemy uspokoić przedsiębiorców – nowi sprzedawcy praktycznie wszystko załatwiają za klienta. – mówi specjalista z firmy EWE.pl

Dobry sprzedawca prądu, czyli jaki?

Do poszukiwań dobrego sprzedawcy najlepiej zabrać się „na spokojnie” i poświecić dłuższą chwilę na wnikliwe porównanie ofert. Jeśli już wybierzemy kilka ciekawszych propozycji, to na pewno warto skontaktować się z przedstawicielami poszczególnych firm. Oprócz szczegółowych informacji da nam to także ogólne pojęcie o jakości obsługi klienta, czy posiadanych kompetencjach. W kolejnym etapie, gdy spośród kilku rozważanych ofert wyklaruje nam się sprzedawca, którego propozycja najbardziej nam odpowiada, należy ustalić szczegóły współpracy i ponegocjować warunki kontraktu. Dobry sprzedawca prądu jest elastyczny, a więc dopasuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Wszystkie te działania powinny nam pozwolić na wybór najlepszej oferty. W teorii wystarczy już tylko podpisać umowę i cieszyć się tanim prądem. W praktyce warto jeszcze przez chwilę pochylić się nad treścią umowy.

Umowa sprzedaży prądu – warto na nią zwrócić uwagę!

Wybór nowego sprzedawcy prądu powinien być poprzedzony negocjacjami. Zawsze jednak pamiętać należy, że najważniejsze jest to, co ostatecznie spisano w umowie – to ona będzie zawsze punktem odniesienia w trakcie współpracy z nowym sprzedawcą:

Umowa z nowym sprzedawcą prądu to nie tylko dokument precyzujący czas trwania kontraktu i cenę prądu. Muszą się tam znaleźć również wszystkie indywidualne ustalenia i warunki współpracy. Umowa sprzedaży prądu powinna zawierać dobrze sprecyzowane i przejrzyste zapisy. Sprawdzeni sprzedawcy przywiązują do kwestii formalnych dużą uwagę, dzięki czemu można być pewnym, że warunki współpracy z takimi podmiotami, zawsze będą w umowie należycie sformułowane – dodaje specjalista z firmy EWE.pl

Poszukiwanie dobrego sprzedawcy prądu jest działaniem typowo biznesowym. Każda firma może swobodnie poszukać sobie najlepszego partnera do współpracy i z nim negocjować warunki. Warto więc podejść do tego tematu także typowo biznesowo – rozważnie, ale też bez strachu przed zmianami. Te przecież mogą dać naszej firmie wiele korzyści!