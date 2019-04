Pracownicy poszukiwani najczęściej w I kwartale 2019 roku. Może warto się przebranżowić?

Wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera dzięki Wyszukiwarce Kontaktów, 14% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT - rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu znaleźli się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Inżynieria (13%), na trzecim zaś Finanse/Ekonomia (10%). Tuż za podium uplasowały się osoby ze specjalizacją Sprzedaż (10%) oraz Produkcja (9% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji, miało zaznaczoną na profilu tę specjalizację).

W I kwartale 2019 roku rekrutujący wysłali najwięcej ofert pracy do kandydatów pomiędzy 27. a 36. rokiem życia - w tym wieku było 53% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji. 25% osób, z którymi kontaktowali się rekruterzy, znalazło się w przedziale wiekowym 37 - 44 lata . Natomiast 7% osób, które otrzymały wiadomość rekrutacyjną za pośrednictwem serwisu, było w wieku 18 - 26 lat.

Z jakich województw pochodzą poszukiwani?

W I kwartale najwięcej wiadomości od rekrutera otrzymały osoby mieszkające w województwie mazowieckim (24%), śląskim (13%), dolnośląskim (11%), wielkopolskim (11%) i małopolskim (10%). Przy tym największe zapotrzebowanie rekrutacyjne jest w dużych miastach - spośród osób, które otrzymały w ubiegłym miesiącu wiadomość od rekrutera, 16% mieszka w Warszawie, 7% w Krakowie, 6% we Wrocławiu, 6% w Poznaniu oraz 4% w Łodzi.

Znajomość języków obcych

Znajomość języków obcych również jest istotna dla rekrutujących. Wśród 66 230 osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji bezpośrednio od pracodawcy, 77% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 29% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (10% użytkowników). Język francuski zna 5% osób, które dostały zaproszenie do procesu rekrutacji, a język hiszpański 4%.

Jakich pracowników poszukiwali rekrutujący za pośrednictwem ogłoszeń o pracę?

W I kwartale 2019 roku pracodawcy zamieścili w serwisie 7 528 ogłoszeń. Większość z nich została skierowana do kandydatów zamieszkujących województwo mazowieckie (19%), dolnośląskie (10%), śląskie (10%), małopolskie (8%) oraz łódzkie (7%).

Jak wynika z analiz serwisu rekrutacyjnego, największa liczba ofert była skierowana do osób pracujących w obszarze Produkcja i objęła 23% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Sprzedaż (18%), Obsługa klienta/Call Center (15% wszystkich ofert), Inżynieria/Elektronika/Technologia (12% ofert) oraz Budownictwo/Geodezja (8%).

źródło: Raport GoldenLine