Pracownicy krytycznie o własnych umiejętnościach. Które obszary wymagają doskonalenia?

Z badania przeprowadzonego przez Deloitte na grupie 15 tys. respondentów z 10 krajów Europy, w tym z Polski, wynika że już co piąty Polak ma świadomość zmian technologicznych i wiążącego się z nimi ryzyka likwidacji stanowiska pracy.

Zdaniem Marcina Kosedowskiego, eksperta ds. rynku szkoleniowego w szkole programowania online Kodilla.com, polscy pracownicy wiedzą, że dobra koniunktura, niskie bezrobocie, relatywnie wysoka dynamika płac to wartości zmienne, które w najbliższych latach mogą tracić na sile, dlatego coraz więcej z nich czuje potrzebę zdobywania nowych czy rozwoju posiadanych kompetencji, które podniosą szanse zawodowe i pozwolą sprostać wyzwaniom nadchodzącej transformacji cyfrowej.

Trend na samokształcenie potwierdza się w raporcie Deloitte, w którym znalazła się m.in. samoocena kompetencji polskich pracowników. Zapytani o obszary, w których odczuwają największą potrzebę zdobywania nowych umiejętności, wskazali przede wszystkim na IT, wiedzę techniczną i języki obce.

Źródło: Deloitte

Blisko połowa pracowników chce zwiększyć umiejętności IT

Z badania wynika, że tylko 16% polskich pracowników posiada kompetencje IT na poziomie zaawansowanym. Niemniej niemal połowa (46%) chciałaby te umiejętności rozwinąć, a 23% - poznać je od nowa.

Podobnie przedstawia się potrzeba zdobywania wiedzy technicznej. Dobrze oceniło się w tym zakresie 30% badanych. 47% chciałoby się doszkolić, a 14% - nabyć wiedzę techniczną od podstaw.

Podstawy IT zna dziś 47% pracowników, 35% chciałoby zwiększyć swoje umiejętności w tej dziedzinie, a 10% - pozyskać je od podstaw.

Powyższe dane nie zaskakują, skoro IT to branża, w której zarobki rosną najszybciej - zgodnie z najnowszym raportem płacowym Antal - średnio o 4 tys. zł rocznie.

Poza tym, obok umiejętności IT, polscy pracownicy chcieliby podszkolić się w znajomości języków obcych - okazuje się bowiem, że tylko 15% przebadanych czuje się w tej materii dobrze. Ponad połowa (56%) przyznała, że chciałaby tę kompetencję poprawić, a 21% - rozpocząć naukę od podstaw.

W których dziedzinach Polacy oceniają się dobrze?

Polacy dość wysoko ocenili posiadane kompetencje miękkie, jak np. umiejętność pracy zespołowej czy umiejętności komunikacyjne. Aż 62% ankietowanych uznało, że ma wysoko rozwiniętą zdolność pracy w grupie, a 55% jest zadowolona ze swoich zdolności komunikacyjnych i rozwiązywania problemów.

Po co komu nowe umiejętności?

Ryzyko likwidacji stanowiska pracy na pewno motywuje do samokształcenia, ale nie jest jedynym determinantem zmiany zawodu. Z opublikowanego pod koniec marca br. “Barometru rynku pracy” Work Service dowiadujemy się, że aż 43% Polaków, którzy zamierzają zmienić posadę lub obawiają się zwolnienia, rozważa przebranżowienie się do innego zawodu. Najczęściej podawaną przyczyną (48,3%) są zbyt niskie zarobki (większość badanych chciałaby zarabiać co najmniej o 25% więcej). Inne powody to brak perspektyw awansu (29%) i chęć samorealizacji (27,6%).

Źródło: Kodilla.com