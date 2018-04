Pracodawcy i działy HR przygotowują się na wprowadzenie RODO

Z raportu eRecruiter „RODO w rekrutacji 2018” wynika, że rekruterzy wskazują, iż największe wyzwania związane z wdrożeniem przepisów będą wynikały przede wszystkim ze zwiększonej ilości obowiązków informacyjnych i prawnych po stronie firmy (51%.). Niemal wszyscy ankietowani pracodawcy (89%) są zgodni co do tego, że zmiany w prawie pociągną za sobą wzrost zaangażowania działów HR w kwestie ochrony danych osobowych. Z raportu” wynika, że dwie trzecie pracodawców (63%) wyznaczyło osobę lub zespół odpowiedzialny za ochronę danych osobowych. W co czwartym przedsiębiorstwie takie zadanie nie zostało na początku tego roku jeszcze nikomu powierzone.

Największe wyzwania rekruterów w obliczu RODO

Co druga firma (51%) w obliczu RODO najbardziej obawia się trudności związanych ze zwiększeniem obowiązków informacyjnych i prawnych. Ponad jedna trzecia (36%) pracodawców zwraca także uwagę na brak szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniających wymagania nakładane przez RODO. Problemy odnoszące się do wdrożenia RODO, zdaniem ankietowanych, pojawiają się ponadto na skutek braku osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w firmie oraz niedostatecznego poziomu wiedzy związanej z wprowadzeniem przepisów RODO w rekrutacji (po 30% wskazań).

Pracodawcy zapytani o to, jaki obszar jest w ich opinii kluczowy, aby rekrutacje w ich firmach były zgodne z RODO wskazali: dostosowanie wewnętrznych procedur (33%), dostosowanie systemu rekrutacyjnego (32 %), a także zarządzanie klauzulami i zgodami (27%).

Rekrutujący poproszeni z kolei o wskazanie obszarów, które najbardziej wpłyną na realizowane procesy wymienili: konieczność zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych (24%), konieczność dokumentowania zgód (21%), nowe prawa kandydatów dot. przetwarzania danych (21%).

O metodzie

Raport eRecruiter „RODO w rekrutacji 2018” powstał w ramach inicjatywy „Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji”. Bazuje na badaniu przeprowadzonym w styczniu 2018 r. na grupie 618 specjalistów i 720 pracodawców. Jego celem jest zaprezentowanie stopnia świadomości zarówno pracodawców, jak i kandydatów w zakresie nadchodzących zmian. Dodatkowo w raporcie przedstawione zostały dotychczasowe praktyki pracodawców przetwarzających dane osobowe oraz przyzwyczajenia kandydatów przy aplikowaniu na oferty pracy.

Źródło: eRecruiter