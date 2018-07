Prace sezonowe a ochrona danych osobowych

Osoby, które decydują się na wakacyjną pracę przy zbieraniu owoców, warzyw czy też na pracę w turystyce bądź w gastronomii, są często narażone na wykorzystanie ich danych osobowych podanych w aplikacji na te stanowiska w nieuprawniony sposób. Znaną praktyką jest zamieszczanie przez nieuczciwych pracodawców ofert pracy sezonowej, jedynie w celu wyłudzenia danych osobowych.

W szczególności należy zwrócić uwagę na ogłoszenia, które oferują nieproporcjonalnie wysokie zarobki w porównaniu do wymaganych kwalifikacji i nie jest w nich sprecyzowane, jakie dokładnie są oczekiwania pracodawcy wobec przyszłego pracownika. Ponadto przepisy kodeksu pracy precyzują jakich danych pracodawca może żądać od kandydata do pracy. Są to między innymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W związku z czym, każde żądanie pracodawcy obligatoryjnego podania większej ilości danych, powinno być dla nas ostrzeżeniem, zwłaszcza jeżeli pracodawca ten żąda danych wrażliwych, czy też skanu dowodu osobistego, bądź innych szczegółowych informacji na nasz temat.

Szukajmy też w miarę możliwości ogłoszeń na rozpoznawalnych i sprawdzonych portalach. Z pewnością zmniejszy to znacząco ryzyko wysłania przez nas dokumentów aplikacyjnych do nieuczciwego pracodawcy. Przed wysłaniem CV warto również sprawdzić czy firma, która poszukuje siły roboczej rzeczywiście istnieje. Im dłużej dany podmiot działa na rynku, im więcej ma klientów – tym większa pewność, że nie zostaniemy oszukani.

Jak się ma do tego RODO? W związku z rozpoczęciem jego stosowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ochrona danych osobowych stała się zagadnieniem wspólnym i podlega jednej regulacji. Jest to więc bardzo duże ułatwienie dla każdego, kto będzie poszukiwał sezonowej pracy na terenie UE. Możemy mieć bowiem pewność, iż poszukując zatrudnienia w Irlandii, czy w Niemczech przysługują nam te same prawa w zakresie ochrony danych, zaś na Administratorach Danych (Pracodawcach) ciążą te same obowiązki dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania naszych danych osobowych. Do tej pory ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych na poziomie europejskim regulowała Dyrektywa 95/46/WE, która jednak ze względu na różnice w stopniu ochrony danych osobowych w poszczególnych państwach członkowskich nie spełniała oczekiwań w zakresie swobodnego przepływu danych osobowych w Unii.

Motyw 10 preambuły do unijnego rozporządzenia o ochronie danych jasno wskazuje, iż „aby zapewnić wysoki i spójny poziom ochrony osób fizycznych oraz usunąć przeszkody w przepływie informacji w Unii, należy zapewnić równorzędny we wszystkich państwach członkowskich stopień ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich informacji”.

Kandydaci ubiegający się o wakacyjną pracę powinni pamiętać, że zgodnie z obecnymi przepisami administrator nie może żądać od nich więcej danych osobowych niż jest to mu potrzebne do zrealizowania celu przetwarzania, np. przeprowadzenia rekrutacji, wykonania umowy zlecenia.

Autorka: Barbara Matasek, specjalista ds. ochrony danych, ODO 24