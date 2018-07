Praca zdalna - 7 pomysłów na biznes w domu

Praca przez internet staje się coraz bardziej popularna. Siec daje na tym polu duże możliwości, a wiele korzyści z niej płynących przyciąga coraz więcej osób do takiego sposobu zarobkowania. Praca zdalna ma wiele plusów, które odpowiednio wykorzystane tworzą ogromne możliwości. Należą do nich wolność zawodowa, elastyczny czasu pracy i nieograniczone możliwości zarobku.

Poniżej przedstawiamy 7 pomysłów jak zarabiać zdalnie lub dorobić sobie do pensji.

1. Aplikacje do zarabiania.

W internecie istnieje wiele aplikacji służących do zarabiania. Po rejestracji otrzymujemy zadania do wykonania polegające np. na sprawdzeniu obsługi Klienta, wiedzy o produkcie. Firma współpracuje z dużymi sieciami handlowymi i to dla nich przeprowadzamy audyty. Czas potrzebny na jedną wizytę to kilka minut a zarobki wahają się w granicach kilkunastu- kilkudziesięciu złotych za zlecenie. Środki najczęściej wypłacane są na PayPal w ciągu kilku godzin od zlecenia.

2. Sklep internetowy

Prowadzenie sklepu internetowego jest daje ogromny potencjał, handlując np. elektroniką, ubraniami czy też niszowymi rzeczami możemy sporo zarobić, natomiast musimy liczyć się również z ogromną konkurencja. Należy jednak mieć pomysł oraz zainwestować środki. Jeżeli szukasz pomysłu na biznes lub sklep internetowy w internecie znajduje się sporo propozycji np. 66 pomysłów na biznes znajdziesz na blogu Pracawsieci.net, którymi możesz się zainspirować. Więcej propozycji znajdziesz wpisując w wyszukiwarce słowa związane z pomysłami na biznes lub sklep internetowy.

3. Pisanie tekstów - copywriting

Istnieje wiele stron, na których można pisać teksty i zarabiać. Wystarczy zarejestrować się, napisać tekst próbny, a jeśli przejdziemy weryfikacje, dostajemy masę zleceń. Oprócz nich w sieci można zgłaszać się i reklamować swoje usługi prywatnie. Z taką formą zarabiania poradzą sobie osoby nieposiadające wykształcenia humanistycznego- główną cechą pożądaną jest solidność, terminowość i lekkie pióro.

4. Płatne Ankiety

To jeden z najpopularniejszych sposobów. W sieci jest wiele stron, które oferują taką możliwość zarobku. Cała praca polega na wypełnianiu ankiet. Co interesuje wielkie koncerny ? Jak często robimy zakupy, ile wydajemy oraz dlaczego wybieram dany produkt. Odpowiadając na te pytania, zarobimy zwykle kilka- kilkanaście złotych za ankietę. Zaproszenia dostajemy na adres e-mail. Miesięcznie zarobić można kilkaset złotych, które będzie miłym dodatkiem do pensji lub składnikiem całego zdalnego zarobku. Jedną z popularniejszych firm, które pozwalają zarabiać na ankietach jest ostatnio panel Moneyo. Warto zarejestrować się w kilku panelach aby zwiększyć szanse zarobku.

5. Youtube

Aby stworzyć wartościowy kanał trzeba posiadać jedynie dobrą kamerę i znaleźć chwytliwy temat. Reklamy umieszczone w trakcje filmików mogą przynieść naprawdę pokaźną sumę, jeśli posiadamy duże grono odbiorców. Najlepszym przykładem są znani youtuberzy, którzy zarabiają krocie.

6. Blog

Stworzenie własnego bloga jest darmowe. Wystarczy pisać na ciekawe tematy takie jak np. Podróżowanie po świecie i umieszczać zdjęcia. Mała reklama, która przyciągnie nowych czytelników — zapewni nam ruch na stronie, a zyski z reklam pozwolą na zarobienie kilku dodatkowych groszy.

7. Sprzedaż swoich dzieł i wyrobów

Jeśli jesteśmy artystami lub produkujemy świetny dżem, możemy sprzedawać własne produkty w internecie. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na artykuły ekologiczne, wiec może być to przepustka do nowego sposobu na życie.

Praca zdalna pozwala na podróżowanie po świecie, spełnienie wielu swoich marzeń lub zwykłe życie bez konieczności rannego wstawania i tolerowania uciążliwego szefa. To zdecydowanie idealne rozwiązanie dla osób odważnych i tych, którzy chcą spróbować czegoś nowego. Odpowiednie dobranie kilku sposobów pozwoli na zarobienie minimalnej pensji krajowej, a duża determinacja otworzy drogę do większych kwot.

Warto jednak poświęcić sporo czasu aby znaleźć zajęcie, które będzie sprawiało nam radość oraz będziemy w stanie zarobić tyle, aby się utrzymać pracując przez internet.