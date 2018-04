Praca w SEO - jakie umiejętności i predyspozycje są niezbędne?

Trochę analityk, trochę pisarz

Analiza stanu strony internetowej, analityka słów kluczowych i wdrożenie strategii. To tylko część obowiązków, jakie stoją codziennie przed specjalistą SEO. Witryna witrynie nierówna, dlatego nie można oszacować konkretnej liczny godzin przeznaczonych na dokładne przeanalizowanie strony. Specjalista powinien umieć poruszać się po witrynach, które są zarówno sklepami, jak i stronami z usługami oraz prostymi wizytówkami firm.

Współczesny SEOwiec musi znać też zasady ortografii i choć przynajmniej w najmniejszym stopniu umieć stworzyć krótki tekst. Wiadomo, że wielu z nich zleca dzisiaj napisanie artykułów copywriterom, jednak czasami potrzebne są szybkie poprawki. Kwestia optymalizacji tekstu to już często zadanie SEOwca. Musi on m.in. wpleść słowa kluczowe w tekst, w taki sposób, by zdania nie straciły sensu, a sam artykuł brzmiał w dalszym ciągu naturalnie.

Praca pod presją i cierpliwość dla Klienta

Mowa tu zarówno o czasie, jak i Klientach. Wiadomo, że choć w żadnej branży pośpiech nie jest wskazany, to czasami nie ma wyjścia. I jak w wszędzie zdarzają się Klienci, którzy potrzebują działań „na już”. Wspominana wyżej analityka, dobór słów kluczowych czy wykonanie audytu przez specjalistę wymaga od niego umiejętności pracy pod presją czasu.

Raport z działań powinien być wykonany w taki sposób, by Klient w całości go zrozumiał. Należy pamiętać, że w branży wykorzystywany jest dość specyficzny język, który dla przeciętnego Kowalskiego nie jest jasny i prosty. Klient nie musi wiedzieć, że SERP to wynik otrzymane po wpisaniu w wyszukiwarkę danej frazy, a ALT to alternatywny opis obrazka. „Pracodawcy szukają dzisiaj specjalistów, którzy posiadają nie tylko wiedzę, ale również są odporni na stres” – potwierdza Tomasz, ekspert z serwisu Aplikuj.pl. Dotyczy to przede wszystkim osób na stanowiskach SEO połączonych z obsługą Klienta.

Ciągła nauka

Algorytm wyszukiwarki cały czas się zmienia, dlatego tak ważne są szkolenia i spotkania branżowe, na których specjaliści wymieniają doświadczenia. Jak pozyskiwać wartościowe linki, jak powinien być napisany tekst, dlaczego warto wykonywać linkowanie wewnętrzne oraz co powinny zawierać opisy meta title i meta description. Agencje oraz mniejsze firmy poszukują też specjalistów, którzy bez problemu potrafią korzystać z narzędzi wykorzystywanych w branży. Mowa tu między innymi o Google Search Console czy Google Analytics oraz bardziej skomplikowanych, np. Majestic, Screaming Frog czy Xenu.

Takie umiejętności z pewnością ucieszą przyszłego pracodawcę, który nie będzie tracić czasu na szkolenia oraz tłumaczenia obsługi konkretnych narzędzi. Działa to też na plus dla kandydata, ponieważ może on negocjować wyższą stawkę wynagrodzenia.Przedstawione powyżej przykłady to podstawy, jakie musi znać kandydat na SEOwca. Należy pamiętać, że pytania mogą się różnić w zależności od agencji, jej potrzeb oraz stanowiska, na które zatrudniają potencjalnego kandydata. Może być to m.in. Junior SEO lub senior SEO.