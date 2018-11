Praca w finansach: wszystko, co musisz wiedzieć

Branża finansowa rozwija się dynamicznie i wielokierunkowo. Dlatego możesz rozważyć związanie się z nią zawodowo nie tylko wówczas, gdy Twoją specjalnością jest księgowość i analiza danych finansowych. Wręcz przeciwnie. Poszukiwane są także osoby, które:

lubią kontakt z ludźmi i potrafią z nimi rozmawiać – to kluczowa umiejętność podczas obsługi klienta, istotna także (a może przede wszystkim) w branży finansowej;

są otwarte na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności – jeśli jesteś ambitną i nastawioną na rozwój osobą, wystarczy Ci pakiet profesjonalnych szkoleń, abyś nabył tzw. „twarde umiejętności” i poznał zasady, zgodnie z którymi będziesz pracować;

lubią pracę nastawioną na realizację określonego celu – w branży finansowej liczą się konkretne wyniki, ale uwaga – nie tylko związane z realizacją planów sprzedażowych, w świecie finansów niekoniecznie musisz sprzedawać produkty!

Branża finansowa niejedno ma imię

Branża finansowa kojarzy Ci się przede wszystkim z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, doradztwem finansowym itp.? Dobry kierunek myślenia, ale nie jedyny słuszny. Istnieje bowiem również inny sektor tego rynku, związany m.in. z zarządzaniem wierzytelnościami. Tym właśnie zajmują się firmy windykacyjne, takie jak m.in. Ultimo S.A., które proponują pracę we Wrocławiu.

A jak wygląda praca w sektorze zarządzania wierzytelnościami? Stanowisk, na które możesz aplikować, jest wiele – zarówno tych przeznaczonych dla specjalistów z wieloletnim doświadczeniem (to np. oferty dla analityków danych czy menadżerów zespołu), jak i dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę na rynku pracy. Jeśli dopiero zaczynasz i chcesz zdobyć wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą Ci się rozwijać zawodowo, możesz pracować np. jako:

doradca klienta w contact center – udzielając wsparcia klientom firmy windykacyjnej, np. w ustaleniu korzystnych dla nich warunków spłaty;

doradca terenowy – to praca, która będzie wymagała większej mobilności, ale pozwoli Ci na bezpośredni kontakt z klientem.

To stanowiska, na których nauczysz się m.in. budowania relacji z klientami, technik negocjacji czy poćwiczysz asertywność, a przy okazji będziesz się cieszyć dobrą pensją. A co dalej? Ścieżek kariery zawodowej w branży finansowej jest wiele, a dobry pracodawca pomoże Ci się rozwijać. Przykład? Praca dla firmy windykacyjnej we Wrocławiu daje Ci dostęp do szerokiej gamy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, lektoratów z języka angielskiego, a także dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Aplikuj do pracy w branży finansowej – to proste!

Rekrutacja w firmach z branży finansowej, a zwłaszcza związanych z zarządzaniem wierzytelności, jest prowadzona nieustannie. Wynika to przede wszystkim z intensywnego rozwoju tej gałęzi biznesu. Dlatego też wystarczy, że zrobisz pierwszy krok i wyślesz swoje CV. Podczas rozmowy rekrutacyjnej możesz również ustalić wymiar swojej pracy (jeśli np. studiujesz, być może wolałbyś niepełny etat lub chciałbyś mieć wpływ na swój grafik?), rekruter z całą pewnością pomoże Ci odnaleźć stanowisko, które najlepiej współgra z Twoimi kompetencjami i zainteresowaniami.

Bank czy firma windykacyjna – praca w we Wrocławiu i innych dużych miastach w branży finansowej czeka również na Ciebie. Zgłoś się i zacznij świadomie budować swoją karierę!