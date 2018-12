Praca w biurze

Dobra organizacja czasu pracy to podstawa!

Przede wszystkim postaw na dobry plan zadań do wykonania. W ten sposób unikniesz chaosu w pracy. Każde zadanie do wykonania, które zostało zlecone przez szefa lub wynika ze współpracy np. z klientem czy też kontrahentem, powinno zostać zanotowane w kalendarzu lub wirtualnym notatniku. Mówi się, że każdy plan powinien być krótki i spójny, niemniej jednak, jeśli preferujesz zapisać wszelkie informacje, dotyczące poszczególnych etapów pracy, czasu wykonania, przewidywanego terminu ukończenia zadania to nie krępuj się! Warto zanotować wszelkie przemyślenia i dane. Dlaczego? Dzięki temu oczyścisz umysł z namnażających się obowiązków, a co za tym idzie, osiągniesz większy poziom skupienia i wydajności. Otóż to! Okazuje się, że działanie zgodnie z planem usprawnia czas pracy, a to oznacza tylko jedno – koniec z zostawaniem po godzinach.

Akcja komunikacja

Efektywna praca to nie tylko dobra organizacja własnego czasu, ale także odpowiednia komunikacja z pracownikami różnych działów. Bardzo często, szczególnie w firmach dużych i średnich, do projektu przydzielanych jest kilka, a nawet kilkanaście osób. W związku z tym należy organizować spotkania, podczas których każdy pracownik dowie się, co musi wykonać. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za dany projekt, nie bój się odpowiadać na pytania zadawane przez innych. Dobra komunikacja w zespole to klucz do sukcesu. Dzięki temu dany projekt może zostać ukończony szybciej. Rezultat? Zadowolenie szefa gwarantowane!

Jak osiągnąć wysoki poziom skupienia w otwartych przestrzeniach dla pracowników?

