Praca w Agencji Interaktywnej Internet Plus – firma poszukuje nowych kandydatów

Pracuj z liderem branży - Renoma i doświadczenie Agencji Internet Plus otwiera nowe możliwości na rynku pracy.

Internet Plus z Poznania od wielu lat cieszy się dobrymi opiniami swoich Klientów. Będąc jednym z liderów branży marketingu i reklamy internetowej, realizuje szereg profesjonalnych działań marketingu elektronicznego, zgodnie z najnowszymi trendami branżowymi oraz standardami ISO 9001:2008. Staramy się zawsze być na bieżąco z nowościami. Tym, co wyróżnia markę, jest status certyfikowanego Partnera Google Premier, przyznany firmie jako docenienie oraz potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług.

Wysokie standardy, doświadczenie, wiedza, stosowanie najnowszych rozwiązań oraz narzędzi elektronicznego marketingu wyróżniają spółkę HTTPS na rynku - nie tylko poznańskim czy wielkopolskim - ale ogólnokrajowym. Nie jest to tylko wyłącznie nasza opinia - potwierdzają ją nasi wieloletni partnerzy. Z uwagi na ciągły rozwój, menedżerowie Agencji Internet Plus zdecydowali się na znaczące poszerzenie kadry pracowniczej. Do siedziby w Poznaniu poszukiwani są nowi specjaliści operujący w wielu dziedzinach. Możliwość zdobycia doświadczenia, wiedzy oraz nowych umiejętności stoi otworem, wystarczy skontaktować się z rekruterami. Obserwujcie nasze działania i publikowane ogłoszenia w różnych kanałach.

Rekrutacja do poznańskiej Agencji Internet Plus trwa - pora na Twój ruch!

Najbliższe tygodnie to czas, w którym do firmowej kadry Internet Plus zaprosimy kolejne osoby. W planach jest zatrudnienie nowych pracowników na takie stanowiska jak:

Specjalista ds. Pozycjonowania - którego zadaniem będzie prowadzenie optymalizacji stron Klientów pod kątem pozycjonowania oraz ich rozwój nastawiony na uzyskiwanie wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania. To głównie działania "on-site" oraz "off-site"; prowadzenie audytów i weryfikacja uzyskiwanych rezultatów. Także doradzanie naszym Klientom w zakresie zmian, które warto wprowadzać, w celu zwiększenia ich atrakcyjności marketingowej dla odbiorców. Od kandydata oczekujemy przede wszystkim dobrej znajomości zagadnień procesów pozycjonowania – SEO, minimum dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku oraz pełnej gotowości do działania i rozwoju. Pozycjonowanie w naszej opinii wciąż stanowi fundament bycia widocznym w sieci, dlatego wybieramy najlepsze talenty. Asystent działu SEO / Młodszy Specjalista ds. Aktualizacji – czyli specjalisty w zakresie "front-endu". Osoby, która będzie aktualizować strony Klientów, dbać o ich prawidłowe funkcjonowanie, wdrażać zmiany i wspierać zespół SEO na szerszym polu opiekowania się serwisami naszych Partnerów, wspierając procesy pozycjonowania. Specjalista ds. Reklamy internetowej Google Ads/Facebook Ads – którego zadaniem będzie tworzenie, optymalizacja i koordynowanie kampanii reklamowych w wyszukiwarce Google, sieci reklamowej, platformie YouTube oraz medium jakim jest Facebook Network. Utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientem, zwracanie uwagi na jego opinie a także współpraca z pozostałymi działami w firmie to także istotne elementy codziennych obowiązków. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dysponować doświadczeniem w pracy o podobnym profilu, umiejętnie działać pod presją czasu, charakteryzować się kreatywnym podejściem i śmiało dążyć do realizacji wyznaczonych celów w powiązaniu z budżetami. Webdeveloper – którego zadaniem będzie projektowanie i budowa stron internetowych, dbanie o prawidłowe działanie już funkcjonujących witryn, jak również kontakt oraz wsparcie techniczne Klientów. Od osoby zatrudnionej na opisywanym stanowisku będzie wymagane m.in. doświadczenie w podobnej pracy, znajomość języków hmtl/xhtml, css, php, msql; .js - jak też systemów CMS (głownie WordPress) oraz wyczucie estetyczne w połączeniu z umiejętnością działania pod presją czasu. Szukamy osoby, która lubi tworzyć, opracowywać koncepcje i następnie je wdrażać.

Pozostałe stanowiska, na jakie trwa rekrutacja w Internet Plus to m.in. Specjalista ds. Sprzedaży usług internetowych; Junior Account Manager / Account Manager oraz Młodszy Copywriter / Copywriter.

Ze szczegółami wspomnianych ofert pracy zapoznasz się tutaj. Zatrudniamy!

Kreatywność, elastyczność, a także łatwość w przyswajaniu wiedzy – tego agencja Internet Plus wymaga od swoich pracowników. Kandydaci muszą być chętni do podejmowania nowych wyzwań, jak również mieć dobre rozeznanie w marketingu internetowym – własna opinia na temat konkretnych rozwiązań jest niezwykle cenna i pożądana.

Jakie oczekiwania Internet Plus spełnia - Warto czy nie warto?

Nie jest łatwo zostać pracownikiem Internet Plus. wymagania są wysokie, jednak warunki niezwykle atrakcyjne. Agencja proponuje nie tylko szereg nowoczesnych narzędzi, ale również możliwość rozwoju, pracy przy interesujących projektach oraz wsparcie doświadczonych liderów. Jeżeli dodamy do tego atrakcyjne zarobki, stałe godziny pracy, dobrą lokalizację, jak też stabilność zatrudnienia, to opinia o ofercie może być tylko jedna. Warto spróbować i już dziś złożyć swoją APLIKACJĘ.

W pracy spędzamy kilka godzin każdego dnia, dlatego dobrze wybrać firmę, która nie tylko wymaga, ale też daje dużo w zamian. Jeśli czujesz, że praca w Internet Plus jest dla Ciebie, nie czekaj, tylko skontaktuj się z rekruterami, być może to właśnie Ty dołączysz do grona pracowników jednej z najlepszych agencji SEO.

Dołącz do naszego zespołu!