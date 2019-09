Praca programistów bez ściemy... i bez napinki

"IT bez ściemy to akcja", w ramach której portal No Fluff Jobs zebrał ponad 9000 tysięcy odpowiedzi programistów w ramach ankiety dotyczącej tego jak naprawdę wygląda ich praca. Średnio na każde pytanie odpowiedziało 1000 osób. Pytania miały luźny charakter, a projekt ma na celu pokazanie adeptom branży IT środowiska programistów „od kuchni”.

Praca programisty - poważnie, ale z przymrużeniem oka

Wyniki ankiety pokazują, że 76 proc. programistów jest przeciwna logowaniu czasu pracy (podawanie czasu poświęconego na każde zadanie po jego rozwiązaniu), bo to, jak pracują często zależy właśnie od tego, w jaki sposób rozliczany jest ich czas pracy. Jednym z argumentów przeciw logowaniu jest to, że „problemy i zadania są przetwarzane w przeróżnych momentach dnia”. Programiści odpowiedzieli też, że nie da się kodować 8 godzin dziennie, bo to „prosta droga do wypalenia zawodowego, przemęczenia i spadku efektywności pracy”. Ale byli też tacy, którzy stwierdzili, że po 8 godzinach dopiero się rozkręcają, ponieważ „takiej przyjemności nigdy za mało”.

Jakiej muzyki słuchają programiści podczas kodowania? Tu zdania są mocno podzielone: 45 proc. wybiera tzw. ciężkie brzmienia, a 55 proc. muzykę elektroniczną. W dodatkowych odpowiedziach przewijają się takie gatunki jak metal, dub step, ambient, techno. Jednak wyraźnie widać, że spore znaczenie ma rap - nie zabrakło takich, którzy „swoje przemyślenia na temat Javy przekładają na rymy”.

Programiści to miłośnicy kawy - 62% woli ją od herbaty. Ważny jest także kolor kodowania - 87% ankietowanych wybiera czarny motyw IDE, tylko 13% biały. A gry w biurze jako rozrywka? 52 proc. ankietowanych wybiera piłkarzyki, 48% PlayStation. Natomiast, część z ankietowanych stwierdziła, że zamiast grać wolałaby się udać na masaż lub basen. Wbrew stereotypom programiści to niekoniecznie introwertycy - 53% z nich woli spędzać czas w towarzystwie znajomych, a nie samotnie.

Aż 78% programistów uważa, że komentarze w kodzie są mega przydatne, ale „tylko tam gdzie są dodawane w zrozumiały sposób”. Jeśli chodzi o sprzęt na którym wolą kodować - 71% programistów wybrało komputer przenośmy, a 29 proc. stacjonarny. Powodem może być to, że lubią pracować zdalnie. 51 proc. programistów angażuje się w dodatkowe projekty po godzinach. Z kolei 49 proc. uważa, że odpoczynek jest ważny i można sobie czasem odpuścić.

Według 50% pracowników branży IT Project Manager powinien mieć doświadczenie w programowaniu, natomiast 40 proc. odpowiedziało, że niekoniecznie. Większość programistów oczekuje, że osoba, która nimi zarządza będzie znać specyfikę branży i wiedzieć, z jakimi wyzwaniami mierzy się zespół.