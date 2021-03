Praca 2021: oczekiwania a rzeczywistość

LMC Polska, jako właściciel aplikacji Praca za rogiem oraz sytemu rekrutacyjnego Teamio, przeprowadziło dwa badania w 2020 roku: pierwsze to wywiady z przedstawicielami firm, którzy opisali swoją sytuację w COVID-owej rzeczywistości i wskazywali na główne wyzwania rekrutacji. Druga część badania to dane pochodzące z aplikacji Praca Za rogiem, którymi chcemy się podzielić, żeby podpowiedzieć pracodawcom, co zwiększy ich szansę na znalezienie odpowiednich kandydatów. To zachowania użytkowników pokazują, które oferty i dlaczego są częściej wyświetlane i na które składanych jest najwięcej ofert.

W raporcie zamieszczone są też komentarze ekspertów: Wiktora Doktóra, prezesa Pro Progressio, Moniki Fedorczuk, eksperta Konfederacji Lewiatan oraz Zyty Machnickiej, CEO Lightness. Eksperci są zgodni: rok 2021 będzie równie trudny w rekrutacji, jeśli nie trudniejszy. Przewidują też wzrost bezrobocia i zmiany na rynku pod względem lojalności pracowników.

Rynek pracownika wróci, kiedy tylko zakończy się covidowa zawierucha. Wtedy problemów, których zaznaliśmy w efekcie deficytów w zarządzaniu, ale także braku prawdziwego employer brandingu, osadzonego w kulturze organizacji, opartego na realnych programach dla pracowników, a nie symbolicznych gestach, doświadczymy ze zdwojoną siłą – może nadejść duża fala odejść i przetasowań.

Jak w takim razie przedstawiała się sytuacja w firmach? Czy prowadziły rekrutacje i na jakie stanowiska wciąż im brakuje pracowników?

Prawie trzy czwarte większych firm i aż 80 proc. małych (zatrudniających od 5 do 49 pracowników) powiedziało, że w 2020 roku utrzymywało zatrudnienie – ani nie zwalniało, ani nie zatrudniało. I mimo pesymizmu ekspertów, przedstawiciele firm deklarują, że w 2021 roku raczej przewidują wzrost liczby pracowników.

Niezależnie od zmiany sytuacji na rynku pracy – z rynku pracownika do 2020 roku w kierunku rynku pracodawcy w 2020 roku – najczęściej poszukiwani, ale i najtrudniejsi do znalezienia, są pracownicy na stanowiska techniczne, wymagające wysokich specjalistycznych kwalifikacji (od inżynierów po programistów), specjalistyczne stanowiska produkcyjne, ale także pracownicy fizyczni.

Poza brakiem wykwalifikowanych pracowników firmy wskazały na problem, który w 2020 roku ujawniał się już na wcześniejszym etapie rekrutacji. Wielu chętnych do pracy znacznie wcześniej wycofywało się z procesów rekrutacyjnych, w największym stopniu dotyczyło to małych firm. Oznacza to, że pracodawcy robili wszystko, by zatrzymać obecnych pracowników – wiedząc jak kosztowna i czasochłonna jest rekrutacja.

Sami pracodawcy też mają grzechy na sumieniu. Największym jest, że aż 41 proc. z nich nie sięga do własnej bazy danych osób chętnych do pracy. Nie wracają do kandydatów, którzy kiedyś chcieli w ich firmie pracować i nawet jak rekrutują na to samo stanowisko – otwierają nową rekrutację. Wydają pieniądze i tracą czas, a być może w bazie już mają kogoś, kto z chęcią by właśnie zmienił pracę.

Kolejnym grzechem pracodawców jest oferowanie wynagrodzeń odbiegających od tego, czego oczekują pracownicy. W skrajnych przypadkach różnica dochodzi do 37 procent! To musi się zmienić, bo trudny rok nie oznacza, że można osobom, które bardzo potrzebują pracy, oferować wynagrodzenie zdecydowanie poniżej ich oczekiwań. Przy pierwszej okazji tacy pracownicy odejdą i firma będzie musiała rozpoczynać kolejny proces rekrutacyjny. W raporcie „Praca 2021: oczekiwania a rzeczywistość” prezentujemy dane ze stawkami wynagrodzeń w podziale na oferty godzinowe oraz miesięczne w każdym z województw oraz w całej Polsce.

Chcemy podpowiedzieć pracodawcom, na co zwrócić uwagę: oferty ze stawkami miesięcznymi były wielokrotnie częściej wyświetlane i na nie użytkownicy Praca za rogiem składali najwięcej ofert. To oznacza, że trzeba ujawniać stawki, podawać nawet widełki płacowe, najlepiej – w ujęciu miesięcznej wypłaty, oczywiście, jeśli na danym stanowisku jest to możliwe.

Raport dostępny jest bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji >>

Autor:

Rafał Glogier-Osiński, Country Manager LMC Polska.

O badaniu:

Badanie ilościowe w 2020 roku z wykorzystaniem CATI – wywiady telefoniczne wśród przedstawicieli 368 firm zatrudniających pięciu i więcej pracowników różnych branż.

Analiza danych zgromadzonych od kwietnia 2020 roku, na próbie 36 909 ofert oraz ponad 57 354 zagregowanych wyszukiwań oraz aplikacji na stanowiska spełniające wymóg minimum 50 jednorodnych wyszukiwań w aplikacji Praca za rogiem i minimum 50 ofert/stanowisko.