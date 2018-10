Pożyczki są drogie i trzeba oddać znacznie więcej niż się pożyczyło. Czyżby?

Cena gra rolę

Kredyty gotówkowe faktycznie są relatywnie tanie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO wynosi w najkorzystniejszych przypadkach od ok. 9,5% do 13%. Przy założeniu, że pożycza się 20 000 złotych ze spłatą rozłożoną na 4 lata (w miesięcznych ratach), całkowite kwoty do oddania wynoszą ok. 25 000 złotych. Na koszty składają się przede wszystkim oprocentowanie oraz prowizja.

A co z osławionymi pożyczkami? Zacznijmy od tego, że są udzielane nie przez banki, lecz przez firmy pozabankowe, nierzadko działające wyłącznie przez Internet. Listę najciekawszych tego rodzaju podmiotów znajdziesz chociażby na bezpiecznechwilowki.pl. Podstawową kwestią jest ich wysokość pożyczki – w mało której firmie możemy w ogóle marzyć o wspomnianej kwocie 20 000 złotych. Szybkie i pozbawione formalności pożyczki dotyczą zwykle kilkuset, kilku tysięcy złotych.

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów znacznie ograniczono zjawisko niemal jawnego lichwiarstwa, które doprowadziło niejedną osobę do kompletnego bankructwa. Nadal jednak pożyczki mogą okazać się strzałem w stopę. Ich oprocentowanie roczne zwykle wynosi ok. 10%, ale do tego dochodzą koszty pozaodsetkowe, np. rzędu 20-30% pożyczanej kwoty. Finalnie może się okazać, że choć otrzymaliśmy pieniądze od ręki, a nikt nie wnikał zbytnio w kiepski stan naszych finansów, to do oddania jest znacznie więcej, niż się pożyczyło. W dodatku cechą chwilówek i standardowych pożyczek jest dość krótki czas spłaty – w bankach możemy to sobie bardziej rozłożyć w czasie.

Wyjątki od reguły

Nie wszystkie pożyczki są jednak droższe od kredytów gotówkowych. Jak to możliwe? Czy dysproporcje pomiędzy poszczególnymi ofertami są aż tak duże? Nie do końca. Po prostu wiele podmiotów stosuje ciekawy chwyt marketingowy, z którego można w praktyczny i przemyślany sposób skorzystać. Mowa oczywiście o darmowych chwilówkach dla nowych klientów. W tym przypadku faktycznie RRSO wynosi 0% – brak odsetek i opłat pozaodsetkowych daje realną możliwość pożyczenia kwoty i oddania jej bez żadnej nawiązki. Należy jednak podkreślić, że ta promocja dotyczy niskich kwot – np. 500 złotych lub 1 000 złotych. Termin spłaty również zwykle nie przekracza miesiąca, co może stanowić poważne ograniczenie.

Po prostu porównuj

W całej dyskusji wokół tego, co się bardziej opłaca (kredyt czy pożyczka), należy po prostu zachować czujność i skupić się na liczbach. Reklamy jednych i drugich produktów finansowych prezentują się pięknie i zachęcająco, ale dla Ciebie jako klienta liczy się Twój własny interes. Inne podejście ma 20-latek, który chce zasilić budżet kilkoma „stówkami”, żeby kupić porządny rower niż ojciec, który myśli o pożyczaniu kilkudziesięciu tysięcy złotych na remont domu. Bardzo istotna jest również kondycja finansowa. Osoby z zadłużeniem oraz słabymi zarobkami nie są preferowaną grupą klientów banków. O pożyczkę, choć droższą, jednak znacznie łatwiej. Sprawdź najlepsze pożyczki na SMS dzieki bezpiecznechwilowki.pl, poczytaj więcej na temat kosztów kredytów i pożyczek, przemyśl, ile jesteś w stanie co miesiąc spłacać i zawsze szukaj najkorzystniejszych rozwiązań!