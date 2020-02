Pożyczki ratalne - szybki sposób na zrealizowanie własnych planów

Czym są pożyczki ratalne?

Czym charakteryzuje się pożyczka ratalna? Przede wszystkim jest to forma finansowania, której spłata zazwyczaj odbywa się w ratach miesięcznych. Pożyczki ratalne różnią się od chwilówek również wysokością kwoty, jaką możemy otrzymać. Zanim złożymy wniosek, warto dobrze przemyśleć czy rzeczywiście jesteśmy w stanie spłacać terminowo powstałe zobowiązanie. Spełnienie tego warunku jest niezbędne, aby skorzystanie z dodatkowych środków rzeczywiście przyniosło nam korzyści, a nie dostarczyło comiesięcznego problemu, czy też naraziło nas na konieczność regulowania odsetek karnych za zwłokę w spłacie. Chcesz uzyskać więcej szczegółów? W takim razie sprawdź pożyczki ratalne na www.funeda.pl.

Jaką kwotę można pożyczyć?

Odpowiedź na pytanie, jaką kwotę możemy pożyczyć nie jest jednoznaczna i zależy od instytucji, w której zawrzemy umowę. Wśród pożyczek ratalnych dużą popularnością cieszy się funeda.pl. W ramach korzystania z tej instytucji możemy otrzymać kwotę od 2 500 zł do 12 000 zł. Dodatkowo okres kredytowania wynosi od 12 miesięcy do 2 lat, co sprawia, że wysokość rat do spłaty możemy ustawić sobie w taki sposób, aby były one możliwe do spłaty. Sprawdź pożyczki ratalne na www.funeda.pl i dowiedz się więcej na temat warunków otrzymania dodatkowych środków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać środki?

Z punktu widzenia kredytobiorcy istotny jest również fakt, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę. Okazuje się, że korzystanie z usług online sprawia, iż formalności są ograniczone do niezbędnego minimum. Wszystkie czynności możemy wykonać przez internet i jedyne, co nam pozostaje to oczekiwać na decyzję instytucji pożyczkowej. W procesie rozpatrywania wniosku istotny jest nie tylko wiek kredytobiorcy, jego źródło dochodu, czy obywatelstwo, ale również fakt, czy wnioskodawca posiada rachunek bankowy z obsługą online, którego jest właścicielem.

Jak wygląda otrzymanie pożyczki i jej spłata?

Decyzja o przyznaniu dodatkowych środków zazwyczaj podejmowana jest bardzo szybko. Wnioski przyjmowane są przez całą dobę, jednak od dnia i godziny jego złożenia może zależeć, jak szybko dostaniemy odpowiedź. Jeżeli instytucja finansowa nie ma wątpliwości co do udzielenie pożyczki, decyzję możemy otrzymać nawet po 15 minutach. Wypłata środków uzależniona jest od banku, w którym posiadamy rachunek. Spłata następuje w miesięcznych ratach wskazanych przez instytucję finansową.