Pożyczki na czek GIRO - czym są?

Czym jest czek GIRO?

Czek GIRO to usługi oferowane przez Pocztę Polską i Bank Pocztowy. Najprościej mówiąc, za pomocą czeku GIRO możliwe jest szybkie przekazywanie środków pieniężnych. Klient, który nie ma rachunku bankowego, a chce skorzystać z szybkiej pożyczki, powinien wybrać właśnie taką formę wypłaty środków. Wówczas pieniądze będzie mógł odebrać w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowym.

Firmy specjalizujące się w udzielaniu szybkich pożyczek rzadko kiedy umożliwiają klientom odebranie środków w stacjonarnych punktach. Osoby, które nie posiadają indywidualnego rachunku bankowego, mogą zatem skorzystać z rozwiązania, jaką daje właśnie usługa GIRO i przyznaną kwotę pożyczki odebrać m.in. w placówce Poczty Polskiej.

Pożyczka na czek GIRO – lista firm

Duża konkurencja na rynku pożyczek pozabankowych sprawia, że niektóre firmy wsłuchują się w potrzeby klientów i proponują wypłatę pieniędzy w alternatywny sposób niż przelew na rachunek bankowy. Wypłatę przyznanych środków czekiem GIRO oferują m.in.:

Ratka.pl – koszt tej formy wypłaty środków wynosi 13 zł,

SMS365.pl – opłata za przekazanie środków wynosi 12 zł,

Gotowkanatychmiast.pl – opłata wynosi 13 zł.

Więcej informacji o firmach umożliwiających klientom odbiór środków w placówkach Poczty Polskiej lub Banku Pocztowym można znaleźć na stronie: https://www.money24.pl/pozyczki-na-czek-giro/.

Jak zrealizować czek GIRO?

Odbiór środków przekazanych czekiem GIRO jest bardzo prosty, wystarczy tylko udać się do najbliższej placówki Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego i podać otrzymany od pożyczkodawcy kod. Pracownik potwierdzi dane osobowe na podstawie okazanego dowodu, a następnie wypłaci środki.

Najczęściej czek GIRO jest ważny przez 7 dni. Klienci, którym zależy na szybkim otrzymaniu środków, powinni zwrócić uwagę na to, ile dni zastrzega sobie firma pożyczkowa na zrealizowanie takiego czeku – czasem jest to np. do 5 dni roboczych.

Czek GIRO może odebrać jedynie osoba, która zawnioskowała o pożyczkę. W praktyce będziesz musiał udać się do najbliższej placówki Poczty Polskiej, aby odebrać przyznane środki. Udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej nie sprawi, że będzie ona mogła odebrać pieniądze.

Pożyczka na czek GIRO a weryfikacja danych klienta

Szybkie pożyczki udzielane są przez internet. Jeżeli nie masz rachunku bankowego i chcesz skorzystać z czeku GIRO, w dalszym ciągu o środki musisz zawnioskować online. Co z weryfikacją danych? Gdy pożyczkodawca nie wymaga przelewu weryfikacyjnego w wysokości np. 1 gr, i tak potrzebny jest indywidualny rachunek bankowy. W przypadku wyboru opcji „czek GIRO” firma pożyczkowa w inny sposób potwierdzi Twoje dane, np. wyśle umowę za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Ciebie adres.

Alternatywna weryfikacja danych klienta oznacza, że cała procedura przyznania pożyczki odbywa się z pominięciem rachunku bankowego. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które:

nie korzystają z rachunków bankowych,

mają zajęte konto przez komornika sądowego,

nie mają indywidualnego rachunku bankowego, ale wspólny.

W każdym z wyżej wymienionych sytuacji skorzystanie z opcji czeku GIRO sprawi, że po przyznaniu pożyczki klient będzie mógł szybko odebrać pieniądze w dogodnym momencie i w dowolnej placówce np. Poczty Polskiej.