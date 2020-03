Pożyczki krótkoterminowe - jakie są warunki i kiedy spodziewać się decyzji?

Pożyczka krótkoterminowa

Pożyczka krótkoterminowa to taka, która udzielona zostaje na krótszy okres, nie dłuższy niż rok. W zależności od danej instytucji udziela się jej na jeden, dwa bądź trzy miesiące. Najczęściej do określonej wysokości zobowiązania doliczona zostaje dodatkowo prowizja oraz odsetki, które razem składają się na kwotę do spłaty pożyczki. Pożyczki krótkoterminowe zwane są równie często chwilówką, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, są to środki pożyczone tylko na określony, krótszy niż oferowany w banku przy kredycie czas. To dobre rozwiązanie w momencie, kiedy mamy chwilowy problem finansowy i wiemy, że jest to przejściowa sytuacja, a środki na spłatę zaciągniętego zobowiązania pozyskamy w krótkim czasie. Co więcej - często możemy znaleźć ciekawe promocje jak pożyczki bez opłat - bez prowizji i kosztów.

Warunki otrzymania

Podstawowym warunkiem złożenia wniosku przez internet jest osiągnięcie pełnoletniego wieku, pożyczki nie są udzielane osobom poniżej 18 roku życia. Równie istotnym warunkiem jak wiek, jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz stały adres zamieszkania na terenie kraju. Potrzebne dokumenty do przeprowadzenia wszystkich formalności to oczywiście nieprzedawniony, ważny dowód osobisty. Należy posiadać również otwarty rachunek bankowy i aktualny numer telefonu oraz dostęp do skrzynki elektronicznej. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj kwestia otrzymywanych środków pieniężnych, regularne źródło dochodu to właściwie jeden z najważniejszych warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Bardzo często wystarczy tylko oświadczenie o otrzymywanych wpływach, nie ma potrzeby załatwiania specjalnych zaświadczeń od pracodawcy bądź z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku przyznanej renty, bądź emerytury. To bardzo wygodne i skracające czas ubiegania się pożyczkę rozwiązanie.

Kiedy pozytywna decyzja

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, czas na weryfikację wniosku, aby został on pozytywnie rozpatrzony, najczęściej należy posiadać dobrą historię kredytową. W praktyce oznacza to prawidłową, przeprowadzoną w czasie spłatę wcześniejszych zobowiązań. Należy pamiętać, że wszelkie opóźnienia w spłatach znacznie obniżają szanse otrzymania pożyczki krótkoterminowej w przyszłości. Weryfikacja zdolności kredytowej następuje poprzez sprawdzenia klienta w bazach informacji gospodarczej takich jak BIK, KRD, BIG, czy ERIF. Niektóre instytucje oferują odstępstwa od tych reguł, ale należy liczyć się wtedy z wyższą prowizją pożyczki i zaostrzonymi warunkami jej spłaty.

Wady i zalety chwilówek

Pożyczki krótkoterminowe od lat cieszą się powodzeniem na rynku, wpływ na to ma zapewne ograniczona ilość wymaganych warunków do spełnienia oraz minimum formalności. Dodatkowo całość procedur odbywa się przez internet, dzięki czemu oszczędzamy czas, a całość środków w przypadku pozytywnej opinii wypłacana jej przelewem bardzo często jeszcze tego samego dnia.

Chwilówka to na pewno bardzo dobre rozwiązanie, kiedy zajdzie nagła potrzeba finansowego wsparcia, jednak krótki czas na spłatę i wysokie prowizje mogą być mało dla nas korzystne. Dobrym pomysłem jest przejrzenie najpierw ofert różnych instytucji pozabankowych na rynku, zrobienie porównania i wybranie tej najlepszej dla nas pożyczki.

Źródła obrazka: pixabay.com