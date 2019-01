Pożyczka przez internet – na co zwrócić uwagę?

Fot. Fotolia.com

W przypadku pożyczki online, jak sama nazwa sugeruje, wszystkie etapy procesu pożyczkowego są realizowane za pośrednictwem internetu. Oznacza to, że drogą elektroniczną można wnioskować o finansowanie, uzyskać decyzję pożyczkową, a także zawrzeć umowę pożyczki. Firmy pozabankowe udostępniają taki produkt po to, by klienci mogli pozyskać pieniądze w możliwie najszybszy, najłatwiejszy i najbardziej wygodny sposób. Ponieważ stosują one przy tym maksymalnie uproszczone procedury, wszelkie formalności związane z ubieganiem się o środki zajmują łącznie dosłownie kilka minut. Niemniej jednak, o ile od strony technicznej ich produkty działają bardzo podobnie, o tyle już pod względem kosztów i parametrów mogą występować pomiędzy nimi spore różnice. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć jak prawidłowo analizować oferty pożyczek online.

Kwota i termin spłaty pożyczki przez internet

W praktyce, na rynku pozabankowym można znaleźć trzy rodzaje szybkich pożyczek online: chwilówki, pożyczki ratalne i limit kredytowy (odnawialny). Wszystkie odznaczają się tymi samymi, wyżej wspomnianymi zaletami, ale różnią się sposobem i okresem spłaty, a często również potencjalnymi kwotami finansowania.

Dzięki chwilówce można pożyczyć nie więcej niż 2000-3000 zł, które należy zwrócić już w ciągu 30 dni, w ramach jednorazowego przelewu. Klasyczna pożyczka pozabankowa pozwala pozyskać od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych na okres od dwóch miesięcy do kilku lat. Natomiast pozabankowy limit kredytowy (oferuje go m.in. Euroloan - https://www.euroloan.pl/pozyczki/szybka-pozyczka), to swego rodzaju pożyczka odnawialna, która daje możliwość wielokrotnego korzystania ze środków, nie narzucając przy tym odgórnie kwoty rat i terminów ich płatności. Ze względu na te różnice konstrukcyjne, by móc wybrać dobrą pożyczkę online, trzeba przede wszystkim określić wielkość i specyfikę własnych potrzeb finansowych.

Oprocentowanie i RRSO pożyczki online

Niezależnie o którym produkcie pożyczkowym mowa, najważniejszym jego parametrem, obok wspomnianej kwoty finansowania i terminu spłaty, są oczywiście koszty. Chodzi tu nie tylko o oprocentowanie, ale również wszelkie inne potencjalne opłaty i prowizje. W praktyce, szczególną uwagę należy zwrócić na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania danej pożyczki. Wskaźnik RRSO pokazuje bowiem w ujęciu procentowym, ile w skali roku wynosi całkowity, czyli uwzględniający wszystkie obowiązkowe opłaty, koszt korzystania z produktu. Warto podkreślić, że dobre oferty, poza oprocentowaniem i ewentualnie prowizją za przyznanie pożyczki/limitu kredytowego, nie przewidują żadnych innych obligatoryjnych kosztów.

Możliwość przedłużenia terminu spłaty zobowiązania

Wnioskując o pożyczkę przez internet należy mieć na uwadze nie tylko swoje potrzeby finansowe, ale również możliwości w zakresie regulowania zadłużenia. Inaczej mówiąc, kwota i okres finansowania powinny być dobrane tak, aby spłata pożyczki nie była nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu. Niemniej jednak, nawet jeśli parametry te zostały wybrane w przemyślany i odpowiedzialny sposób, warto sprawdzić, jak dany pożyczkodawca zapatruje się na ewentualne przedłużenie terminu spłaty zobowiązania. Choć taka opcja jest dostępna praktycznie zawsze, to jednak jej koszty różnią się w zależności od firmy pożyczkowej.

Nieterminowa spłata pożyczki przez internet

Jeszcze większe różnice mogą pojawiać się w zakresie ewentualnych konsekwencji braku lub nieterminowej spłaty zadłużenia. W każdej umowie limitu kredytowego, chwilówki, czy pożyczki ratalnej wskazane są: wysokość odsetek karnych, a także przebieg procedur wdrażanych przez pożyczkodawcę w celu wyegzekwowania należności. Analizując te zapisy należy zachować szczególną czujność, tak aby uniknąć późniejszego rozczarowania związanego z pojawieniem się „nieprzewidzianych” opłat. To ważne również z tego względu, że pojedyncze, nieuczciwie podchodzące do współpracy z klientami firmy pożyczkowe, stosują w tym punkcie niejasne, niekorzystne dla pożyczkobiorców zapisy.

Wiarygodność firmy pożyczkowej

Obecnie, działalność instytucji pozabankowych jest już ściśle regulowana przez przepisy prawa – muszą one między innymi czytelnie informować klientów o faktycznych kosztach pożyczek, czy też stosować się do limitów dotyczących maksymalnych odsetek za opóźnienia w spłacie. Mimo tego, zawsze należy uważnie przeanalizować treść umowy pożyczki, jak również wiarygodność udostępniającego ją pożyczkodawcy. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to warto sprawdzić przede wszystkim opinie, jakie zamieszczają na forach finansowych i w serwisach branżowych dotychczasowi klienci wybranej firmy. Na tego typu stronach często można też znaleźć przydatne rankingi, zestawiające najważniejsze parametry poszczególnych ofert pożyczkowych oraz ich oceny użytkowników.