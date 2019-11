Pożyczka od ręki online – chwilówka czy raty?

Chwilówka – krótkoterminowa pożyczka od ręki online

Chwilówki to obecnie sztandarowy produkt dużej liczby firm pożyczkowych. Jej głównym założeniem jest jednorazowa spłata powstałego zobowiązania, najczęściej w ciągu 30 dni od otrzymania przelewu. Bardzo duża konkurencyjność na rynku sprawiła, że firmy pożyczkowe proponują potencjalnym klientom coraz korzystniejsze warunki. Osoby, które biorą pożyczkę pierwszy raz, mogą liczyć na całkowity brak kosztów (zwracają tyle, ile pożyczają), inne firmy umożliwiają wydłużenie okresu spłaty do 60 dni.

Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to jest korzystne jedynie wtedy, kiedy masz pewność, że uda Ci się spłacić zobowiązanie w terminie. Jakakolwiek zwłoka w spłacie zaowocuje dodatkowym i bardzo wysokim oprocentowaniem, które znacznie podniesie ostateczną sumę zobowiązania. O ryzyku wzrostu kosztów powinny pamiętać zwłaszcza te osoby, których zobowiązanie stanowi znaczną część miesięcznych dochodów (np. 1000 zł pożyczki przy 2000 zł dochodu).

Nieprzemyślana pożyczka może je wpędzić w pętlę zadłużenia, z której nie jest łatwo się wydostać.

Ratalna pożyczka od ręki online – wyższe koszty, niższe ryzyko

Pożyczkobiorcy, którzy cenią sobie finansową ostrożność, powinni zainteresować się pożyczką długoterminową. Charakteryzuje się ona zarówno wyższą kwotą maksymalnego zobowiązania (nawet do 25 tys. złotych), ale przede wszystkim dłuższym okresem spłaty, który może trwać nawet kilka lat.

Elastyczność ta przekłada się na zauważalny komfort finansowy – miesięczna rata będzie stanowić jedynie kilkanaście procent comiesięcznych wpływów z tytułu wynagrodzenia. Rozłożenie zobowiązania na dłuższą liczbę rat sprawia, że długoterminowa pożyczka od ręki online to rozwiązanie bezpieczne. Nie nadszarpnie ono Twojej płynności finansowej, wydatnie zmniejsza również ryzyko wpadnięcia w spiralę długów. Dlatego lepiej ją wybrać niż chwilówkę gdy potrzebujesz większego finansowania. I uniknąć sytuacji gdy jedna chwilówka spłaca drugą. Bo to może doprowadzić do opłakanych skutków.

Zanim sięgniesz po pożyczkę - przeanalizuj swoje możliwości finansowe i wybierz rozwiązanie, które będzie najbezpieczniejsze i najtańsze.

Źródło: TaktoFinanse.pl - Szybkie Pożyczki Online Na Raty