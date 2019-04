Pożyczka na dowód – jak to działa?

Każdego roku nawet 1,5 mln Polaków zaciąga szybkie pożyczki pozabankowe – tak wynika z danych przedstawianych przez Biuro Informacji Kredytowej. Potwierdzają to eksperci z serwisu sowafinansowa.pl, wskazując na zwiększoną liczbę zapytań o chwilówki. Nie ma się czemu dziwić – duża popularność wynika m.in. z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe przy minimum formalności.

Dowód osobisty wystarczy?

Zaciąganie kredytów w bankach oznacza zwykle konieczność przedstawiania zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wysokości osiąganych dochodów. Może to wpłynąć na wydłużenie czasu oczekiwania na decyzję kredytową. Tymczasem chwilówki przyznawane są jeszcze tego samego dnia, co ma znaczenie w momencie pilnego wydatku. Jest to zasługą skróconej ścieżki pożyczkowej – pożyczkobiorca nie musi przedstawiać żadnych zaświadczeń. Sam dowód osobisty wystarczy, aby uzyskać wsparcie finansowe.

Dokument potwierdzający tożsamość to podstawa. Jednak niektóre firmy pozabankowe mogą wymagać także oświadczenia o wysokości dochodów. Oznacza to, że pożyczkobiorca sam informuje o swoich możliwościach finansowych – bez konieczności potwierdzania tego dokumentami z zakładu pracy itp.

Chwilówka na dowód = chwilówka bez BIK?

Czy możliwość ubiegania się o pożyczkę na dowód osobisty oznacza, że jest to jednocześnie chwilówka bez sprawdzania w bazach? Niekoniecznie... Firmy pozabankowe przeprowadzają weryfikację potencjalnego pożyczkobiorcy, poszukując informacji w BIK czy BIG-ach. Chcą zebrać dane o nim dane, by zminimalizować ryzyko niewypłacalności. Warto jednak podkreślić, że obecność w bazach wcale nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji odmownej. Jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia, sprawdź pożyczki bez BIK na https://sowafinansowa.pl/rankingi/ranking-chwilowek-bez-bik/.

Jak ubiegać się o pożyczkę na dowód?

W przypadku pożyczki na dowód procedury ubiegania się o środki są identyczne jak w przypadku każdej innej chwilówki.

Zarejestruj się w serwisie internetowym pożyczkodawcy.

Złóż wniosek, wypełniając formularz.

Dołącz skan dowodu osobistego (o ile jest to wymagane).

Wykonaj przelew weryfikacyjny na wskazany rachunek bankowy.

Potem nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na decyzję pożyczkową. Jeśli będzie pozytywna, wówczas pieniądze trafią na Twoje konto nawet tego samego dnia.

Pamiętaj! Jeśli chcesz zaciągnąć korzystną chwilówkę na dowód, porównaj dostępne oferty. Dzięki temu wybierzesz rozwiązanie dostępne na atrakcyjnych warunkach finansowych, które będzie jednocześnie dopasowane do Twoich potrzeb oraz oczekiwań.