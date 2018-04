Pożyczka dla studenta? Dowiedz się, gdzie dostaniesz pieniądze

Banki nie udzielają pożyczek osobom, które nie osiągają dochodów. Często jedynym dochodem studentów jest stypendium naukowe lub drobne kwoty, które zarabiają na elastycznych umowach cywilnoprawnych w wolnym czasie. Dla banków to najczęściej za mało, aby pożyczyć pieniądze. Choć w ofercie części z nich znajdują się pożyczki dla studentów, to jednak do ich otrzymania są potrzebni poręczyciele.

Czy studenci, którzy potrzebują niewielkiej kwoty na swoje potrzeby, są w sytuacji bez wyjścia? Niekoniecznie. Na rynku działają firmy pozabankowe, które mają bardziej elastyczne warunki przyznawania środków. Popularną chwilówkę można zdobyć bez konieczności dostarczania zaświadczeń o zarobkach i innych, zbędnych formalności.

Firmy, które pożyczają pieniądze studentom

Niektóre firmy pozabankowe poszukuje niszy, którą mogłyby zagospodarować, inne są zainteresowane nowymi obszarami. W efekcie na rynku działają firmy pożyczające studentom. Lista tych firm jest dostępna pod adresem: https://moneystore.pl/pozyczka-online-dla-studentow/.

Jeżeli jesteś zainteresowany drobną pożyczką, to skorzystanie z firmy pozabankowej będzie najlepszym rozwiązaniem. Uproszczona procedura i możliwość zawnioskowania o środki przez internet – pieniądze, których potrzebujesz, mogą znaleźć się na Twoim koncie w ciągu zaledwie kilku minut, licząc od otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.

Pożyczka dla studenta wcale nie musi być droga

Być może słyszałeś, że pożyczki na chwilę, czyli popularne chwilówki, są drogie. To prawda – całkowity koszt pożyczki może być bardzo wysoki, ale nie musi. Większość firm pozabankowych proponuje klientom interesującą promocję. Polega ona na tym, że pierwsza pożyczka jest udzielana bez oprocentowania i dodatkowych kosztów. W praktyce pożyczający oddaje dokładnie tyle, ile pożyczył.

Bez kosztów możesz pożyczyć pieniądze więcej niż raz – wystarczy, że za każdym razem będziesz wnioskował o pożyczkę w innej firmie, która przygotowała taką ofertę dla klientów. W przypadku drugiej pożyczki będzie też łatwiej. Jeżeli spłacisz pierwszą w terminie, zbudujesz pozytywną historię kredytową – w oczach pożyczkodawców będziesz rzetelnym pożyczkobiorcą.

Jakie dokumenty będą wymagane?

Firmy pozabankowe są znane z tego, że minimalizują formalności związane z przyznaniem pieniędzy. We wniosku, który wypełniasz online, podajesz swoje dane osobowe. Większość firm nie pyta o dochód, ale są i takie, w których będziesz musiał wskazać źródło i wysokość uzyskiwanego dochodu. Jeżeli otrzymujesz stypendium lub pracujesz dorywczo, uwzględnij te kwoty.

Umowę do wglądu otrzymasz na maila. Pamiętaj, żeby zapoznać się z jej treścią przed jej zaakceptowaniem. Jeżeli masz wątpliwości, dopytaj pracowników firmy (wszystkie rzetelne firmy mają biura obsługi klientów) lub zrezygnuj. Sprawdź też datę spłaty zobowiązania. Gdy nie masz pewności, czy będziesz dysponował kwotą potrzebną do spłaty chwilówki, sprawdź czy i za ile będziesz mógł przedłużyć termin spłaty.

Pożyczaj jedynie wtedy, gdy naprawdę musisz

Szybkie pieniądze są kuszące, ale chwilówki powinieneś traktować wyłącznie jako koło ratunkowe. Pamiętaj, że tylko pierwsza pożyczka jest całkowicie darmowa – za kolejne będziesz musiał już zapłacić, i to sporo. Aby nie wchodzić w dorosłość z długami, wykaż się dojrzałością – pożyczaj tylko wówczas, gdy naprawdę jest to konieczne.