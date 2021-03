Pozycjonowanie stron internetowych - poznaj największe zalety SEO dla Twojego biznesu

Pozycjonowanie pozwoli wyróżnić Twoją ofertę na tle konkurencji

Prowadzenie firmy w obrębie miasta nie jest proste. Konkurencja w postaci salonów kosmetycznych, zakładów fryzjerski, warsztatów samochodowych, hoteli oraz innych usługach jest ogromna. Do tego masz ograniczony zasięg obszaru działalności i dość precyzyjnie określoną grupę klientów. Niestety, ale Twoja strona nie zawsze dociera do lokalnych internautów przez nietrafiony marketing internetowy czy silną konkurencję. Zmień ten stan rzeczy dzięki profesjonalistom z Performance Media wykonujących pozycjonowanie stron WWW.

Dzięki pozycjonowaniu lokalnemu podniesiesz pozycję swojej strony w Google. Dlaczego jest to takie ważne? Prawie 96% internautów w Polsce szuka odpowiedzi na pytania, towarów lub usług przez Google. Aż 46% z nich przeszukuje zasoby internetowe lokalnie, czyli „blisko mnie”. Jeśli dotrzesz do tych klientów w pierwszej kolejności, to sprawisz, że Twoja strona zacznie generować większy ruch, a firma zyski. Jednak dobra widoczność to początek zalet SEO dla Twojego biznesu…

Dowiedz się więcej na czym polega pozycjonowanie lokalne, jak wygląda proces i poznaj wszystkie korzyści.

Skuteczne pozycjonowanie to wysoka widoczność w Google

W jaki sposób pozycjonowanie stron zbuduje wysoką pozycję Twojej witryny w wynikach wyszukiwania Google? Specjaliści wykonają działania SEO takie, jak optymalizacja Twojej strony, analiza i dobór słów kluczowych czy publikacje artykułów sponsorowanych w mediach lokalnych. Wymienione czynności sprawią, że Twoja strona trafnie odpowie na potrzeby użytkowników Internetu i awansuje w rankingu Google.

Dzięki miejscom w TOP 10 w rankingu wyszukiwarki towary czy usługi oferowane przez Twój sklep w pierwszej kolejności dotrą do klientów z miasta i regionu. W ten sposób dorównasz konkurencji, a z czasem nawet ją wyprzedzisz i uzyskasz większy ruch na stronie. Prosto rzecz ujmując, działania SEO przełożą się na wyższe obroty finansowe. Poza tym zbudujesz większą rozpoznawalność firmy i duże zaufanie do marki wśród regionalnej społeczności.

Większe zyski dla firmy

Pierwszym czynnikiem generującym zyski dla firmy jest wspomniany znaczący wzrost ruchu na Twojej witrynie. Pozycjonowanie lokalne jest skoncentrowane nie tylko na większej ilości odwiedzających na Twojej stronie, ale także na zwiększeniu konwersji. Poza wysokim rankingiem w wyszukiwarce Google, działania SEO zapewniają dotarcie do grupy docelowej, czyli osób bezpośrednio zainteresowanych Twoją ofertą. Takie czynności sprawią, że z usług Twojego sklepu internetowego skorzysta znaczna część odwiedzających. Przez to zwiększysz swoje zyski.

W jaki sposób przyciągniemy potencjalnych nabywców? Zoptymalizujemy treści na stronie, czyli grafiki i teksty. Do tego zadbamy o odpowiednią analizę słów kluczowych, na jakie wyświetlać się będzie Twoja strona. Dzięki optymalizacji treści i odpowiedniemu doborowi słów kluczowych Twoja strona lepiej odpowie na potrzeby lokalnej społeczności.

Lokalne pozycjonowanie to nowi klienci z Twojego miasta

Lokalne pozycjonowanie stron internetowych również na celu skierowanie oferty do użytkowników z miasta i okolic. Dzięki precyzyjnym narzędziom specjaliści dotrą także do osób zamieszkujących poszczególne dzielnice. W ten sposób prowadząc nawet nieduży zakład fryzjerski czy mechaniczny, przyciągniesz uwagę internautów chcących zrealizować potrzebę zakupową „blisko mnie”. Jak to zrobimy?

Jednym z narzędzi przyciągających klientów jest wizytówka Google Moja Firma. Pozwoli ona na przedstawienie Twojej oferty, danych adresowych czy opisu działalności lokalnej społeczności, nawet gdy nie trafią ona na Twoją stronę. GMF w połączeniu z Mapą Google umożliwi potencjalnym klientom prosty dojazd do Twojego zakładu czy biura.

Większa rozpoznawalność marki

Przez pozycjonowanie lokalne pozyskujesz nowych odbiorców, ale również masz szansę na stworzenie grupy stałych klientów. Według doktryny marketingu internetowego (zasada Pareto), tylko 20% stałych nabywców generuje aż 80% Twoich obrotów. Jak utworzymy grono stałych klientów? Zbudujemy dla Ciebie rozpoznawalność marki i większe zaufanie do Twojego brandu.

Przez link building (linki prowadzące do Twojej strony czy zakładek) w artykułach sponsorowanych będziemy promować Twoją działalność wśród społeczności lokalnej. Zyskasz większy rozgłos, co przyczyni się do lepszej rozpoznawalności Twojego logo, nazwy czy oferty. Nasze działania będą cykliczne, czyli w perspektywie nawet lat zadbamy o budowanie pozytywnego wizerunku Twojej marki, a co za tym idzie, grupy wiernych i stałych klientów.

Efekty pozycjonowania są trwałe

Osiąganie wysokich obrotów i zysków to wielomiesięczny proces. Specjaliści z naszej agencji opracowali długofalową strategię, która pomoże Ci osiągnąć wymienione cele i przekuć w trwałe efekty. Jak wygląda proces?

Zobacz jak realizowane jest pozycjonowanie i jak przebiega proces: https://performancemedia.pl/oferta/pozycjonowanie-stron/

W pierwszej kolejności wykonujemy audyt SEO, który pokazuje nam charakter Twojego biznesu czy jego słabe i silne strony. Wszystko to dopełniamy wywiadem z Tobą, w którym powiesz nam, jak postrzegasz swój biznes i jakie cele masz do realizacji. W ten sposób poznamy Twoją branżę, firmę oraz konkurencję.

Wykonujemy następnie analizy słów kluczowych czy konkurencji. Potem wdrażamy niezbędne optymalizacje. Przez cały czas monitorujemy nasze działania czy postępy widoczności Twojej strony. Możesz się z nimi zapoznawać na bieżąco w comiesięcznych raportach.

Tak ścisła współpraca naszych specjalistów z klientami, czyli m.in. Tobą prowadzi do trwałych efektów, co przełoży się na wysoką pozycję Twojej strony w Google i duży ruch klientów na dłuższy czas.

Warto łączyć kampanie, aby zwiększyć ich skuteczność

Z racji tego, że współpracujemy od niemal dwóch dekad z uznanymi markami w Polsce, wiemy, że rynek e-commerce to nie tylko pozycjonowanie, ale także kompleksowa usługa. Na bazie ogromnego doświadczenia projektujemy i realizujemy kampanie Google Ads i Facebook Ads. Połączenie pozycjonowania i reklamy zwiększy dodatkowo siłę oddziaływania Twojej marki.

Nowe narzędzia dystrybucji chwytliwych sloganów, wpisów społecznościowych, informacji czy oferty produktowej zwiększają skuteczność pozycjonowania i siłę Twojej oferty. Dzięki temu szybciej wygenerujesz większą sprzedaż.

Właśnie w ten sposób ze specjalistami z Performance Media zbudujesz silną lokalną markę, dotrzesz do nowych klientów, pozyskasz ze społeczności lokalnej grono stałych nabywców i znacząco zwiększysz zyski.