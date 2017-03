Pozycjonowanie (czyli SEO): Jak to wygląda?

Najważniejsze są fundamenty

Podwaliną wszystkich założeń www jest kod HTML i związane z nim pliki współpracujące. Dobrze postrzegane jest, jeśli warstwa prezentacji oddzielona jest od struktury kodu, który odpowiada za semantykę. Pliki zawierające dane serwisu powinny być pogrupowane na trzy części. W trzech folderach powinny się znajdować osobno dokumenty HTML, Kaskadowych Arkuszy Stylów i napisane w języku skryptowym (PHP, JavaScript) pliki odpowiedzialne za interakcję. Oddzielnie też przechowuje się pliki graficzne.

Optymalizacja kodu przebiega trój bieżnie

Optymalizacja stron internetowych jest procesem ciągłym i warto o tym pamiętać.

walidacja – jest dobrą praktyką i ukłonem w stronę W3C, jednak Google dobrze postrzega serwisy dotrzymujące netykiety.

– jest dobrą praktyką i ukłonem w stronę W3C, jednak Google dobrze postrzega serwisy dotrzymujące netykiety. szybkość ładowania plików − za którą w dużej mierze odpowiada grafika; jej waga i rozszerzenia plików, objętość kodu oraz odnośniki między podstronami.

− za którą w dużej mierze odpowiada grafika; jej waga i rozszerzenia plików, objętość kodu oraz odnośniki między podstronami. w jaki sposób stronę widzi wyszukiwarka − za widoczność w przeglądarkach odpowiada sekcja head z metatagami: title i description.

Content marketing

Marketing treści odgrywa coraz bardziej znacząca rolę. Zwykła reklama ofertowa ma coraz mniejsze znaczenie, ponieważ coraz większa liczba internautów korzysta z programów blokujących reklamy. Dlatego treść jest dla gości serwisu dominującą. Poszukując cennych informacji, użytkownicy skupiają się na artykułach, które zaspokajają ich ciekawość. To, co zamieszcza się, powinno być ciekawe i unikalne. Programy indeksujące szybko wykrywają duplikaty treści. Nie warto narażać się na złą ocenę. Teksty powinny zawierać słowa kluczowe, dzięki którym przeprowadza się wyszukiwanie i właściwe pozycjonowanie stron internetowych.

Obróbka grafiki

Grafika może znacznie spowolnić proces wczytywania plików. Dzięki swej wadze jest w stanie wpływać na pracę przeglądarki. Zamieszczane zdjęcia powinny mieć zoptymalizowana jakość, stosownie do pełnionej funkcji. Przed wgraniem na serwer warto wykonać kadrowanie, tak by wyświetlać tylko pożądaną część, a nieużywana reszta nie obciążają pamięci serwera. Następnie całość należy skompresować i dopiero zagnieździć na dysku.

Frazy kluczowe

Słowa kluczowe są czarodziejskim zaklęciem, które wiąże się z pojęciami optymalizacja i pozycjonowanie. Bez słów kluczowych wszelkie działania główne i poboczne mijałyby się z celem. Jest kilka wytycznych mówiących o nasyceniu tekstów wrażliwymi słowami. Należy zachować umiar. Fraza powinna wystąpić przynajmniej jeden raz i w naturalny dla kontekstu sposób. Mile widziane są powtórzenia w formach odmienionych. Napisanie tekstów najlepiej zlecić fachowcom. Copywriter z doświadczeniem będzie wiedział jak operować słowem w tekście.

Pozycjonowanie i optymalizacja to również komunikacja wewnętrzna

Odnośniki są jak układ nerwowy serwisu, dlatego należy poświęcić sporo uwagi na logiczne zaplanowanie struktury. Czego nie robić? Nie pozostawiać linków prowadzących donikąd. Komunikat − Strona w budowie − wygląda mało zachęcająco. Zdecydowanie lepiej usunąć nieaktywny odnośnik, a w jego miejsce na stronie głównej i w ważnych dla przekazywanych treści miejscach umieścić powiadomienie o planowanych pracach i ich efekcie. Programy indeksujące strony potrafią ocenić mnóstwo parametrów związanych z językiem i treścią. Dlatego odnośnik do strony z błędami lub bez treści jest nieakceptowany.

Najczęściej popełniane błędy

Zwykle to sztuczki czarnej magii są źródłem kłopotów właścicieli serwisów, którzy dali wiarę w cudowne zdolności „pozycjonera”. Optymalizacja i pozycjonowanie w takich warunkach może przez długi czas nie angażować robotów wyszukiwarek, jednak wystarczy jeden nieprzemyślany krok, by praca wielu miesięcy poszła na marne. Finałem jest filtr i trwałe wypadnięcie z list indeksacji. Zdjęcie filtra to proces żmudny, a proces dochodzenia do zdobytej pozycji często wręcz niemożliwy.