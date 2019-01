Pozwalasz na własne urządzenia w firmie? Lepiej zabezpiecz sieć firmową

Wraz z postępującą cyfryzacją przedsiębiorstw na znaczeniu zyskuje zjawisko BYOD, czyli Bring Your Own Device. Polega na wykorzystaniu przez pracowników prywatnych urządzeń typu smartfon czy tablet do pracy, w tym łączenia się z firmową siecią. Nierozsądnie zarządzane, może być źródłem olbrzymich i niekontrolowanych zagrożeń firmowego cyberbezpieczeństwa.