Pozostało niewiele czasu do konferencji na temat VR i AR w marketingu oraz sprzedaży. Poznaj program wydarzenia

Organizatorzy, czyli Izba Gospodarki Elektronicznej, agencja ContentHouse oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu, położyli szczególny nacisk na praktyczny wymiar konferencji.

Uczestnicy Augmented Advertising & Sales Conference będą mogli zobaczyć jak Selsey.pl wykorzystuje AR do sprzedaży swoich produktów wyposażenia domu. O sprzedaży i zupełnie nowym spojrzeniu na doświadczenia klientów porozmawiamy również z Thomasem Krotkiewskim, CEO Spook AB, który przedstawi case study w e-commerce Husqvarny. Będzie też okazja poznać pomysł Grupy Me & My Friends, która dla marki Tymbark przeprowadziła kampanię opartą o AR i VR. Swoim bogatym doświadczeniem podzieli się również Paweł Flieger, CEO Setapp, który nie tylko pokaże case study Superexpo, ale także powie gdzie technologia AR i VR nie mają prawa zadziałać. Sebastian Żywiecki, CEO VMS Media opowie natomiast o tym, jak zaprojektować komunikację z klientami, żeby AR był zarówno angażujący dla kupującego, jak i skuteczny z punktu widzenia retailera.

Podczas wydarzenia odbędzie się również debata „Czy technologie AR i VR mogą przenieść Twój biznes na wyższy poziom? Porozmawiajmy o możliwościach i ograniczeniach!”, w której udział wezmą na ten moment: Jarosław Sokolnicki, Head of Industry Solutions w Microsoft oraz Wojciech Zięba, e-Commerce & Omnichannel Director w Decathlon.

Konferencja skierowana jest głównie do osób odpowiedzialnych za marketing w branżach e-commerce, retail, fashion & beauty czy automotive. Wiedzę zdobędą również dyrektorzy zarządzający i dyrektorzy kreatywni, project managerowie, specjaliści ds. PR, specjaliści e-commerce oraz sprzedaży, content designerzy.

Źródło: Izba Gospodarki Elektronicznej