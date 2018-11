Poznajmy 6 nowych Jutronautów

Konkurs „Bilet za horyzont” jest częścią projektu „Jutronauci”. To szansa dla młodych osób, by zrealizować własny projekt ze wsparciem doświadczonych mentorów, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy już dziś kreują naszą przyszłość.

Jurorami w tegorocznej rywalizacji o „Bilet za horyzont” byli: Sebastian Kulczyk, Artur B. Chmielewski, Dariusz Jemielniak, Piotr Voelkel, Mikołaj Stroiński i Agnieszka Labus (więcej o nich). Wśród tegorocznych kategorii konkursowych, które wynikają ze specjalizacji mentorów zadebiutowała m.in. muzyka.

Do organizatorów tegorocznej, drugiej edycji konkursu „Bilet za horyzont” trafiło ponad 200 projektów. Do II etapu wybrane zostały, na podstawie decyzji mentorów, maksymalnie 3 osoby w każdej kategorii, które następnie zostały poproszone o zaprezentowanie swoich pomysłów jurorom. Ostatecznego wyboru dokonali mentorzy, a ich decyzję ogłoszono podczas wielkiego finału akcji „Jutronauci”, który odbył się 17 listopada w Warszawie.

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

- „Nowe technologie, biznes, startupy” (mentor: Sebastian Kulczyk) - Jan Wiśniewski;

- „Ekonomia, technologie, psychologia, antropologia, socjologia, design” (mentor: Piotr Voelkel) - Joanna Jurga;

- „Zagadnienia przestrzenne, miejskie, socjologia, architektura, urbanistyka, gerontologia” (mentorka: Agnieszka Labus) - Władysława Kijewska;

- „Rozwój otwartej wiedzy i otwartego oprogramowania, a także zwiększanie ochrony prywatności społeczeństwa” (mentor: Dariusz Jemielniak) - Agnieszka Ozimek,

- „Muzyka pop, muzyka klasyczna” (mentor: Mikołaj Stroiński) - Andrzej Konieczny;

- „Kosmos, inżynieria, startupy z branży kosmicznej” (mentor: Artur B. Chmielewski) - Adam Dąbrowski.

Laureaci konkursu „Bilet za horyzont" otrzymają wyjątkowe nagrody. Są to m.in. wyjazd do Helsinek na konferencję „Slush" z Sebastianem Kulczykiem, wyjazd do Cambridge w stanie Massachusetts w USA i zaproszenie na rozdanie nagród Ig Nobel 2019 oraz lunch z ich twórcą Markiem Abrahamsem, studia podyplomowe w SWPS lub Collegium Da Vinci, praktyki w fundacji architektonicznej Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), zwiedzanie Centrum NASA (Jet Propulsion Laboratory JPL, Pasadena) oraz dwutygodniowy wyjazd do Los Angeles (pobyt w studio Mikołaja Stroińskiego). Każdy z laureatów dostał także czytnik e-booków oraz bon do księgarni internetowej.

Źródło: Agora