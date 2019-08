Poznajcie SAP Fiori

Przyjazny Launchpad

Nowa szata graficzna interfejsu nie tylko cieszy oko motywem „Belize”, ale pozwala także użytkownikowi na dopasowanie motywu do identyfikacji wizualnej swojej firmy. SAP Fiori zdecydowanie wyróżnia nie tylko estetyka, ale przede wszystkim intuicyjność. Uruchomiony w przeglądarce SAP Fiori Launchpad wyświetla się w postaci kafelków. Każdy poszczególny kafel odpowiada jednej aplikacji SAP Fiori. Poszczególny użytkownik może personalizować swoją stronę startową według upodobań, a także przypisanych mu przez Administratora ról, czyli front-end roles. Niezwykle istotnym elementem ułatwiającym pracę w SAP Fiori Launchpad jest pole wyszukiwania tekstu. Pozwala to na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu na przeszukiwaniu dokumentów.

Aplikacje SAP Fiori

Aplikacje, które SAP Fiori ma do zaoferowania dzielą się na trzy podstawowe typy, które różnią się zarówno przeznaczeniem, jak i wymaganiami technicznymi.

Aby uruchomić aplikacje transakcyjne, potrzebujemy system SAP ERP na dowolnej bazie danych. Aplikacje transakcyjne, jak sama nazwa mówi, służą do wykonywania pewnych transakcji. Do ich zadań należy zatwierdzanie wszelakich dokumentów i operacji, które zmieniają swój stan. SAP Fiori pomaga kadrze zarządzającej na szybkie akceptowanie dokumentów, co zaoszczędza wiele czasu, gdyż mogą robić to z poziomu smartfona.

Fact-sheets to typ aplikacji, który ułatwi wyświetlanie obiektów dzięki wyszukiwaniu pełnotekstowemu tzw. Enterprise Search. Aplikacje te działają w bardzo prosty sposób - szukany ciąg znaków podświetlany jest na żółto. Mimo prostoty aplikacji mogą być uruchomione na systemie SAP ERP działającym tylko i wyłącznie na bazie danych SAP HANA.

Natomiast aplikacje analityczne oparte są na wglądach SAP HANA, dlatego właśnie potrzebują uruchomienia SAP Web Dispatchera. Aplikacje te służą do analiz danych. Przedstawiają KPI (Key Performance Indicators) oraz inne możliwe do obliczenia wskaźniki.

Każdy z typów aplikacji potrzebuje dodatkowego wsparcia w postaci dodatkowych komponentów. Dlatego wdrożenie SAP Fiori na systemie SAP ERP musi być poprzedzone analizą konsultantów BASIS. Warto również zastanowić się nad konwersją do S/4HANA, która przyniesie firmie jeszcze więcej korzyści.

Korzyści biznesowe

SAP Fiori 3.0, czyli najnowsza wersja oprogramowania SAP S/4HANA znacznie ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem. Monitorowanie wskaźników, tworzenie zleceń czy śledzenie ich staje się szybkie i efektowne. Aplikacja odpowiada na poszczególne potrzeby dzięki indywidualnemu dopasowaniu. Pozwala na szybkie reakcje i działania na podstawie najnowszych danych, a co za tym idzie, znacznie ułatwia decyzje dotyczące następujących kroków. Standardowe wdrożenie SAP Fiori zwykle nie trwa długo, więc korzyści z wdrożenia można czerpać niemal błyskawicznie. Jednak ze wszystkich możliwości SAP Fiori skorzystać mogą tylko te firmy, które dokonały migracji swojego systemu SAP ERP na bazę danych SAP HANA.