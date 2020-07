Poznajcie najnowsze laptopy od Lenovo - znajdzie się coś dla każdego

ThinkPad – najbardziej rozpoznawalny i wytrzymały

To właśnie wytrzymałości laptopy Lenovo ThinkPad zawdzięczają swoją szeroką rozpoznawalność i uznanie, którym cieszą się na rynku. ThinkPad, to linia przenośnych komputerów, które stworzone zostały do zadań specjalnych. Takie było ich założenie konstrukcyjne od samego początku. Miały sprawdzać się w niemal każdych warunkach, być odporne na wysokie oraz niskie temperatury, posiadać ultrapojemne baterie i jeszcze bardziej wydajne procesory.

Obecnie laptopy Lenovo ThinkPad wytrzymują jeszcze więcej, ponieważ są odporne nawet na zalanie, zapylenie oraz wstrząsy. Konstrukcja tych laptopów sprawia, że przechodzą bez problemu rygorystyczne testy, co daje im zgodność ze standardami MIL-SPEC. Dzięki temu, możemy być pewni, że laptop zniesie znacznie więcej niż wielu innych jego konkurentów ze sklepowej półki.

Te laptopy to idealna propozycja dla ludzi zabieganych, ponieważ wspierane są one przez technologię Rapid Charge. Dzięki niej, niestraszny będzie nikomu brak prądu. Wystarczy chwila, by naładować laptopa do 80% stanu baterii, która i tak potrafi zapewnić zacne 19,5 godziny pracy. Właśnie taki wynik jest w stanie zapewnić jeden z najnowszych modeli Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 generacji.

Model ten jest wyposażony w Wi-Fi 6, a opcjonalnie można go doposażyć w technologię WWAN z kartą LTE-A. W połączeniu z bardzo szybkim i wydajnym procesorem Intel® Core™ i7 10 z 6 rdzeniami i 16 GB pamięci RAM, jesteśmy w stanie bardzo szybko obudzić go do działania. To oczywiście tylko niektóre z cech tego modelu.

Drugim laptopem, który ukazał się niedawno, jest ThinkPad X1 Yoga 5. generacji. To co łączy te dwa modele, to fakt, że zostały stworzone do zadań specjalnych. W większości będą się one różniły drobnymi szczegółami, ale najbardziej rzucający się w oczy będzie ekran, który można odchylić w ThinkPad X1 Yoga 5 aż o 360 stopni i jest on w dodatku dotykowy.

Yoga – elegancka i poręczna

Nie da się ukryć, że laptopy Lenovo Yoga są stworzone dla użytkowników kochających poręczne i lekkie urządzenia. Modele z tej linii cechują się wysoce estetycznym i gustownym designem, który wielu przypadnie do gustu, a ich nazwa wiąże się z jedną funkcją, która je wyróżnia na tle konkurencji.

Mowa tutaj o matrycach, które jesteśmy w stanie obrócić na zawiasach o 360 stopni i które często są też dotykowe. Producent daje nam wybór między laptopami klasycznych rozmiarów a ich "odchudzonymi braćmi" – znacznie bardziej poręcznymi i przyjaznymi wszelkim podróżnikom.

W swoich laptopach Yoga, Lenvo postawiło na wsparcie AI, która ma współdziałać z Intel® Core™ 10. W nowych modelach serii C940 oraz C930 możemy sterować wieloma funkcjami za pomocą głosu oraz gestów wykonywanych np. głową.

W serii S występuje z kolei funkcja pozwalająca na rozmywanie tła w trakcie wideo rozmowy. Niewątpliwie może być to przydatna rzecz podczas kolejnej przygody z home office.

Model C 940 potrafi pracować bez przerwy przez 12 godzin i jest wspierany przez technologię Rapid Charge. Urządzenia z tej serii wyposażone są w bardzo wydajny procesor Intel® Core™ i9 9 generacji, dedykowaną grafikę NVIDIA® GeForce® GTX1650 i maksymalnie do 16 GB pamięci RAM, co pozwoli na bezproblemową pracę z multimediami.

IdeaPad – tym razem coś dla graczy

Linia laptopów IdeaPad to szereg serii przenośnych komputerów pozwalających na dobranie takiego urządzenia, które najbardziej będzie odpowiadać naszym wymaganiom. W tej linii możemy znaleźć wiele modeli, które dostosujemy do swoich potrzeb. To urządzenia stworzone zarówno do zwykłej pracy biurowej, jak i rozrywki na wysokim poziomie.

W linii IdeaPad warto przyjrzeć się modelowi L340 w wersji gamingowej. To urządzenie zostało wyposażone w bardzo mocny procesor Intel® Core™ i7-9705H 9. generacji, który został połączony z dedykowaną kartą graficzną NVIDIA® GeForce® GTX 1650 oraz obszerną pamięcią RAM.

Szybki i bardzo pojemny dysk SSD zapewni nam jeszcze wyższą wydajność i masę miejsca na multimedia. Całości doznań czerpanych z rozgrywek dopełnia tutaj zastosowane nagłośnienie Dolby® Audio® oraz możliwość wyboru ekranu.