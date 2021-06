Poznaj zwycięzców konkursu na walkę z fake newsami

Pierwsze miejsce w konkursie #FakeHunter Challenge/Gospodarka oraz nagrodę 6 tys. zł zdobyła Monika Łada z Gdyni.

- Prowadzę własną firmę i jestem prezesem fundacji StwardnienieRozsiane.info. W swojej pracy stykam się z fałszywymi informacjami, gdzie osoby chore na SM kusi się cudownymi lekami lub terapiami. Niestety, tu również nie brakuje oszustów - stwierdziła zdobywczyni I miejsca.

Drugie miejsce oraz nagrodę 4 tys. zł zdobył zespół Bucki, który tworzy rodzeństwo - Karolina Kubasik i Kuba Kubasik z Katowic.

- Studiuję psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a Kuba doktoryzuje się w naukach o polityce i jest rzecznikiem prasowym w Urzędzie Miasta Czeladź. Obydwoje obserwujemy niepokojącą falę fałszywych informacji, więc postanowiliśmy wziąć aktywny udział w walce z nimi - wyjaśniła Karolina Kubasik.

Trzecie miejsce oraz nagrodę 2 tys. zł zdobyła Julia Gaj z Poznania, studentka trzeciego roku psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, uczestniczka poprzedniej edycji konkursu poświęconego tematyce szczepień.

- Tematy gospodarcze nie są mi specjalnie bliskie, ale chciałam się sprawdzić i przy okazji czegoś dowiedzieć. Miałam pewne trudności z weryfikacją, ale zmusiło mnie to do pogłębienia wiedzy. Często widzę fałszywe informacje z obszaru psychologii, ale na szczęście mam dostęp do rzetelnych źródeł naukowych - przekonywała Julia Gaj.

W ciągu trzech dni konkursowych zmagań (11-13 czerwca) internauci zgłaszali krążące po sieci nieprawdziwe lub wątpliwe informacje. Kolejnym zadaniem było samodzielnie opracowanie raportu, w którym wskaże się naukowe i wiarygodne źródła wiedzy na dany temat.

III edycja konkursu pod hasłem #FakeHunter Challenge PAP skupiona była na tematach gospodarczych: telekomunikacji oraz energetyce. Zmaganiom internautów towarzyszył w piątek i w sobotę cykl debat oraz wywiadów, prowadzonych przez zespół redakcyjny FakeHunter PAP.

W rozmowach wzięli udział m.in. kardiochirurg Grzegorz Religa, profesor WSH w Radomiu dr Leszek Mellibruda, pracujący w NASA naukowiec Artur Chmielewski, profesor matematyki, specjalista od sztucznej inteligencji Andrzej Kisielewicz.

Grono specjalistów uzupełnili ekspert ds. patologii nauki, profesor Akademii Kaliskiej Marek Wroński, prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu Tomasz Nowacki, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Józef Orzeł, publicysta Grzegorz Kuczyński oraz przedstawiciele biznesu - Play i PGNiG.