Poznaj wizję cyfrowej Europy 2025 roku

Manifest zatytułowany „Silniejsza cyfrowa Europa 2025” został przyjęty podczas konferencji Masters of Digital 2019, która odbywała się w ubiegłym tygodniu w Brukseli. Dokument przedstawia siedem kluczowych wyzwań, których podjęcie w ciągu najbliższych pięciu lat – zdaniem członków Digital Europe – powinno być wspólnym priorytetem dla rządzących i biznesu. Wśród nich wskazano na potrzebę utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Chodzi m.in. o harmonizację przepisów, zapobieganie barierom w handlu pomiędzy krajami Unii, wzmacnianie konkurencyjności oraz uproszczenie przepisów.

W manifeście zwrócono również uwagę na konieczność edukacji obywateli Europy w zakresie kompetencji cyfrowych. Podkreślono, że szczególnie młodzi Europejczycy powinni otrzymać solidną wiedzę na temat zasad ochrony prywatności w cyfrowym świecie oraz przed cyberzagrożeniami. W program edukacyjny powinny być wpisane tematy związane z innowacjami technologicznymi.

Europejska branża cyfrowa uważa także, że dostęp do bezpiecznego internetu i usług cyfrowych musi stać się podstawowym prawem każdego obywatela Unii. Wyzwaniem dla krajów UE jest dziś to, aby w 2025 r. każde europejskie gospodarstwo domowe posiadało stały dostęp do sieci w technologii 4G. Ponadto, zdaniem branży kraje UE przez następne 5 lat mocno muszą postawić na rozwój innowacji oraz wspieranie startupów, które mają szansę konkurować na rynkach światowych. Zwraca się przy tym uwagę na potrzebę budowy zdrowej konkurencji i wprowadzenia zachęt dla firm posiadających innowacyjne pomysły i projekty, aby te ze swoimi produktami i usługami wychodziły poza granice krajów.

Zdaniem sygnatariuszy kraje Europy muszą także działać wspólnie w budowaniu globalnej tarczy ochronnej przeciwko cyberzagrożeniom.

Teraz manifest Silniejsza cyfrowa Europa 2025 trafi do rządów 30 europejskich krajów oraz polityków instytucji unijnych.

Źródło: Związek Cyfrowa Polska