Poznaj trendy związane z wyborem lamp wiszących

Rodzaje lamp wiszących

Kiedy zaczniesz wybierać lampy wiszące w sklepach z oświetleniem, zauważysz, że masz szeroki wybór źródeł światła tego rodzaju. Podstawowym elementem, na jaki powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze lampy wiszącej, to jej klosz. Dużą popularnością cieszą się lampy z kloszem, który jest zamknięty od góry i powoduje to, że światło kierowane jest bezpośrednio w dół. Przytłumiony, nieprzepuszczający światła klosz sprawia, że takie lampy wiszące dają klimatyczne światło. Sprawdzą się w salonie czy w jadalni.

Sprawdź katalog lamp wiszących w sklepie internetowym Castorama, a zobaczysz, że dostępne są także lampy z kloszem półprzeźroczystym, które dają od góry piękną poświatę, przyjemnie rozświetlającą całe wnętrze.

Tradycyjną lampą wiszącą będzie żyrandol sufitowy wiszący, wyposażony w kilka żarówek. Tu również dzieli się je na modele bezkloszowe, czy z mniejszymi kloszami. Trzeba pamiętać, że im większy klosz, tym lampa wisząca bardziej rzuca się w oczy i może zacząć dominować w pomieszczeniu, w którym ją umieścisz.

Przyjmowana powszechnie klasyfikacja lamp wiszących została stworzona w oparciu o ilość źródeł światła. Na tej podstawie wyróżnia się proste, lampy jednopunktowe oraz lampy kilkupunktowe. Jednopunktowe lampy wiszące, takie jak lampa wisząca luminex basket new 1 x 16 mogą być modnym akcentem w pokoju gościnnym czy w sypialni, w szczególności, gdy powiesisz taką lampę w centralnym punkcie pomieszczenia. Wielopunktowe lampy wiszące pozwalają dobrze rozświetlić pomieszczenie. Można wybrać je spośród wielu różnych propozycji, jakie przygotował sklep internetowy Castorama.

Wybór lampy wiszącej w zależności od pomieszczenia

Inną lampę wiszącą zastosować powinieneś w salonie, a inną w jadalni czy w sypialni. Nie bez znaczenia przy wyborze źródła oświetlenia jest aranżacja twojego pomieszczenia. Do minimalistycznych przestrzeni znakomicie wpasuje się lampa w stylu industrialnym czy skandynawskim. Jeśli jednak jesteś bardziej zwolennikiem klasyki, wybierz lampy wiszące do salonu kilkupunktowe, w formie tradycyjnego żyrandola, inspirowanego wielkimi świecznikami. Przeglądając z kolei lampy wiszące do jadalni, zadbaj o to, aby nie tylko świetnie prezentowały się w jadalnianej przestrzeni, ale podkreślały znajdujący się tam stół. To element, który łączy pokolenia, pozwala spędzać czas na wspólnych posiłkach z rodziną i przyjaciółmi. Lampy wiszące do sypialni powinny stwarzać klimat do wypoczywania na co dzień. Dobrze sprawdzą się w tym charakterze lampy dające przytłumione światło, czyli z kloszem zamkniętym od góry.

W salonie zastosowanie powinny znaleźć lampy wiszące z grubym kloszem, zamkniętym od dołu. To szczególny rodzaj lamp wiszących, gdzie światło skierowane jest na sufit i sąsiadujące z nim ściany. W efekcie będziesz miał wrażenie, że światło wydobywa się z całej przestrzeni sufitu. W salonie warto wykorzystać przy tym lampę z bogato zdobionym kloszem, choć jego utrzymanie w czystości może być niestety kłopotliwe. Mniejsze lampy sprawdzą się w mniejszych pomieszczeniach, ponieważ nie przytłoczą go, a będą po prostu estetycznym akcentem.