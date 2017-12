Poznaj technologie przyszłości na 10. Urodzinach Netcampa

To wyjątkowe dla Netcampa wydarzenie będzie poświęcone najważniejszym trendom technologicznym (Artificial Intelligence, Blockchain, Internet of Things, Autonomiczne pojazdy) oraz spojrzeć w przyszłość aby pokazać jak technologie mogą zmienić nasz świat w ciągu następnych 10 lat!



- Netcamp już 10 lat inspiruje ludzi IT nie tylko w Szczecinie, gdzie rozwijamy największa społeczność technologiczno-startupową w zachodniej Polsce. Wierzymy że „Dolina Krzemowa” to stan umysłu więc budujemy ją w głowach ludzi promując dzielenie się wiedzą, współpracę i networking. W nowym roku czekają nas też duże wyzwania jak wyszkolenie „100 programistów dla Szczecina” czy nowe działania wspierające startupy w regionie – mówi Maciej Jankowski, twórca spotkań i Prezes Fundacji Netcamp



Jubileuszowe Spotkanie Netcamp odbędzie się 19 grudnia w godz. 18-21 w szczecińskim Multikinie. Aby wziąć udział w wydarzeniu wymagana jest rejestracja. Partnerem strategicznym Spotkań Netcamp jest Miasto Szczecin. Sponsorami urodzin są Consileon i Global Logic. Po prezentacjach zapraszamy na tort, branżowe rozmowy przy piwie oraz afterparty.

Zapisz się na wydarzenie