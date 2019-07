Poznaj Orange Flex - rewolucyjną ofertę Orange

Jednego miesiąca masz tyle wolnego czasu, że obawiasz się, że zdążysz obejrzeć całego Netfliksa. Miesiąc później masz tyle pracy, że powoli zapominasz, jak korzysta się z internetu dla rozrywki. Brzmi znajomo? No jasne! W końcu większość z nas miewa w życiu okresy wytężonej pracy i błogiego lenistwa, które nie zawsze da się przewidzieć z wyprzedzeniem.

Lubimy jednak marzyć i idealizować, dlatego przy wyborze oferty na telefon, często przesadzamy z wielkością pakietu internetowego – potem okazuje się, że rzadko udaje nam się tak dużo z niego korzystać, natomiast co miesiąc musimy za niego dużo płacić. W końcu umowa to umowa.

Teoretycznie w lepszej sytuacji są użytkownicy ofert na kartę, ale i im często brak czasu i ochoty na przedzieranie się przez gąszcz dostępnych ofert, gdy dojdą do wniosku, że obecna nie do końca im odpowiada.

Marzy ci się oferta uszyta na miarę twoich potrzeb i zmieniająca się wraz z nimi? Oto jest: Orange Flex! Jak to działa? Już tłumaczymy.

Co dostaniesz w Orange Flex?

W Orange Flex masz do wyboru 10 różnych Planów. W ich ramach zawsze masz dostęp do nielimitowanych połączeń, SMS-ów i MMS-ów. Każdy plan zawiera też pakiet internetu. Plany różnią się wielkością tego pakietu, a co za tym idzie – ceną. Jeśli wydaje ci się, że to nic rewolucyjnego, to teraz uważaj. Plany możesz dowolnie zmieniać, w miarę swoich potrzeb, nawet co miesiąc. Zmiana możliwa, ale tylko na droższy pakiet? Nie w Orange Flex! Tutaj z miesiąca na miesiąc możesz przejść nawet od najdroższego do najtańszego Planu.

Wszystko brzmi pięknie, ale nie lubisz formalności? W Orange Flex ograniczono je do minimum – nawet przeniesienie do tej oferty numeru od innego operatora to pestka. Wszystko załatwisz z poziomu aplikacji, którą ściągniesz z App Store lub Google Play. Jak to możliwe?

Zmiana oferty nigdy nie była tak prosta

Proces rejestracji w aplikacji jest bezpieczny i trwa chwilę – możesz wykorzystać konto Google, Facebook albo swojego maila. By przejść na Orange Flex, musisz zweryfikować swoją tożsamość. To jednak proste jak nigdzie indziej – wystarczy zdjęcie twojego dokumentu tożsamości oraz selfie, a system biometrycznej weryfikacji w chwilę stwierdzi, czy ty to naprawdę ty. Na koniec dodajesz do konta kartę płatniczą, dzięki czemu nie będziesz musiał pamiętać o doładowaniu konta co miesiąc i już. Prawie gotowe!

Teraz pora wybrać swój Plan i ustalić datę przeniesienia numeru do Orange Flex. Jesteś u innego operatora? To nie problem – wszelkie formalności związanie z przeniesieniem numeru Orange weźmie na siebie. Ty musisz jedynie zaczekać kilka dni na kuriera, który dostarczy ci nową kartę SIM i wtedy aktywować Plan. Możesz to jednak zrobić jeszcze szybciej! Jeśli twój telefon obsługuje eSIM, do Orange Flex przejdziesz nawet w ciągu kilku minut od pobrania aplikacji. Z eSIM możesz zdalnie aktywować Plan niemal natychmiast, jeśli tylko pozwala na to umowa z twoim obecnym operatorem.

W Orange Flex #chceszmasz

#chceszmasz – takim hasztagiem Orange reklamuje swoją nową ofertę i naprawdę tak jest: w Orange Flex masz to, co chcesz i wtedy, kiedy chcesz. Wszystko obsługujesz z poziomu aplikacji – w kilka chwil możesz zmienić swój Plan na droższy lub tańszy albo dokupić dodatkowe pakiety. Do tego w każdym Planie otrzymujesz Social Pass, czyli dostęp do szerokiego wachlarza serwisów społecznościowych, który nie pożera twoich cennych megabajtów z pakietu. Jeśli sporo korzystasz z serwisów streamingowych, możesz dodatkowo kupić Music pass lub Video pass – z nimi nie będziesz musiał martwić się o internet także słuchając muzyki czy oglądając filmy. Jeśli aktywujesz Music Pass do 17 sierpnia, przez 100 dni możesz korzystać z niego za darmo!

I na koniec najlepsze: wszystko to bez żadnej umowy. Orange Flex to oferta w modelu subskrypcyjnym. Płacąc z góry, nie musisz obawiać się rachunku na koniec miesiąca i wszystko masz pod kontrolą, a jeśli ci się nie spodoba, w każdej chwili możesz zmienić ofertę na inną. Tylko po co?