Poznaj nowy sposób na zakup biletu komunikacji miejskiej

Klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo mogą już korzystać z możliwości zakupu biletów komunikacji miejskiej w aplikacji mobilnej IKO. Żeby kupić bilet na autobus, tramwaj lub metro wystarczy wybrać: miasto, rodzaj i liczbę biletów oraz konto, z którego chcemy zapłacić. W przypadku kontroli należy okazać bilet w telefonie – nie wymaga to logowania do aplikacji.

W trakcie zakupu biletu w aplikacji IKO, w zależności od wymagań danej miejscowości, może pojawić się dodatkowa prośba o podanie np. numeru linii autobusu, numeru bocznego pojazdu lub innej informacji wymaganej przez przewoźnika.

Aplikacja może też poprosić o potwierdzenie zakupu PIN-em do aplikacji. Jeśli często kupujemy ten sam rodzaj biletu, można dodać go do Ulubionych – dzięki temu każdy kolejny zakup zajmie mniej czasu. Obsługa biletu w aplikacji IKO ma unikalną funkcję – na 2 minuty przed końcem ważności biletu czasowego, jego posiadacz otrzymuje w telefonie powiadomienie o kończącym się okresie ważności biletu.

Zdaniem Łukasza Kuca, dyrektora Biuro Kanałów Cyfrowych w PKO Banku Polskim, przydatna, szczególnie teraz – w okresie wakacji, jest np. możliwość kupienia w aplikacji ubezpieczenia podróżnego i to tuż przed podróżą chociażby czekając na odprawę bagażu na lotnisku. W IKO można czasowo zablokować kartę, a także łatwo i szybko zeskanować i zapłacić fakturę.

Najnowsza wersja aplikacji IKO zawierająca funkcję zakupu biletów komunikacji miejskiej jest już dostępna w sklepach z aplikacjami.

Źródło: PKO BP