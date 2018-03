Poznaj najważniejsze trendy w elektronice użytkowej

Niedawno zakończone targi Mobile World Congress w Barcelonie były nie tylko okazją dla producentów urządzeń mobilnych do zaprezentowania swoich najnowszych produktów, ale również cennym źródłem wiedzy o panujących na rynku trendach.

Silnym trendem okazują się bezramkowce - telefony, w których ramki otaczające ekran zminimalizowano na rzecz wyświetlacza przy zachowaniu stosunkowo niewielkich rozmiarów smartfona. W lutym 2017 roku zadebiutował LG G6, czyli pierwszy model z ekranem o proporcjach 2:1. Podczas tegorocznej edycji targów nie zabrakło również mniej rozpoznawalnych na polskim rynku marek z Chin – takich jak na przykład Ulefone czy Bluboo – które zaprezentowały swoje propozycje smartfonów tego typu, udowadniając, że granica pomiędzy topowymi producentami a nieco mniej znanymi markami jest skutecznie zacierana przez tych drugich. Co ciekawsze modele bezramkowców z Państwa Środka są już dostępne na polskim rynku w cenach niższych nawet o kilkaset złotych w porównaniu do urządzeń topowych producentów. Nie odbiegają też od nich pod względem cech cenionych przez konsumentów - np. w przypadku moedeli UMIDIGI S2 lub Ulefone Mix wyświetlacz urządzenia zajmuje niemal 90%.

Moda na bezramkowość to nie tylko domena smartfonów. Obecni w Barcelonie producenci, jak chociażby Huawei z modelem MateBook Pro X, chwalili się bezramkowymi laptopami. W tym przypadku dotykowy ekran zajmuje 91% frontowej powierzchni, eliminując tym samym miejsce na kamerkę do wideorozmów. Ta została umieszczona w klawiaturze urządzenia. Mimo, że pierwsze laptopy z maksymalnie „rozciągniętym” ekranem pojawiły się już kilka lat temu to wyraźnie widać, że swoisty wyścig na tym polu nadal trwa.

Prawdziwie przełomową technologię podczas barcelońskich targów zaprezentowała firma Vivo w konceptowym modelu Apex. Producent potwierdził ostatnio, że model wejdzie do masowej produkcji jeszcze w tym roku, oddając w ręce użytkowników smartfon z ekranem zajmującym aż 98% frontowej powierzchni urządzenia. Z tego względu aparat wysuwa się w razie potrzeby z górnej krawędzi obudowy. Zdecydowanie najciekawszym rozwiązaniem jest jednak czytnik linii papilarnych, który został umieszczony pod całą dolną połową powierzchni ekranu. I to rozwiązanie z pewnością można uznać za trend, za którym w najbliższych miesiącach będą podążać inni producenci.

