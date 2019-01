Poznaj najnowsze trendy mobilne w biznesie! Mobile Trends Conference 7-8 marca w Krakowie

Jako uczestnik spędzisz 2 dni konferencji w samym sercu krakowskiego Kazimierza w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva. Miejsce to łączy tradycję z nowoczesnością i zachwyca swoim wnętrzem. Co jeszcze na Ciebie czeka? Wysłuchasz ponad 20 merytorycznych prelekcji i case studies przygotowanych przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się najnowszymi rozwiązaniami w branży, weźmiesz udział w wyjątkowym networkingu oraz poznasz najlepsze projekty i aplikacje 2018 roku podczas Mobile Trends Awards.

Ogłoszono już pierwszych prelegentów #MTC2019

Podczas konferencji spotkasz znanych ekspertów z Polski oraz gości z zagranicy. Tematyka została podzielona na następujące bloki:

Trendy MOBILE 2019,

Pokolenie Z,

Projektowanie / UX / design,

Interfaces of the future,

m-commerce oraz

case studies.

Dzięki temu każdy z uczestników bez trudu odnajdzie coś dla siebie.

Kogo usłyszysz?

Podczas bloku dotyczącego projektowania obecny będzie designer Paweł Dunia wraz z Anną Kędzierską z Artegence, którzy poruszą kwestię user experience z perspektywy osób leworęcznych, często pomijanych na etapie badania użyteczności i wygody tworzonych rozwiązań. Filip Makowiecki, UX Writer z e-point, opowie z kolei o wyzwaniu, jakim jest PWA dla UX, UI oraz contentu i podzieli się swoimi wskazówkami w tym zakresie. Igor Farafanow z firmy Uxeria wytłumaczy natomiast, kim są według niego szarlatani UX. Aż z San Francisco przylatuje Jenny Gove z Google, aby opowiedzieć jaką rolę odgrywa UX w transformacji technologicznej. O pokoleniu Z, które zdobywa coraz większą wartość w biznesie opowie m. in. Krzysztof Marzec z DevaGroup w kontekście SEO i Google Ads oraz Ernerst Jakubowski. Senior Mobile Developer z Mobtera wskaże najbardziej skuteczne techniki docierania do młodych ludzi żyjących w świecie mobile niemal od urodzenia. Poruszona zostanie również kwestia vertical influencers. O tym, jak odnaleźć się w mobilnej wideo-rzeczywistości młodego pokolenia opowiedzą Kamil Bolek z LifeTube oraz Bartek Sibiga z DDOB. W kolejnym bloku poświęconym interfejsom wystąpi m. in. Tomasz Woźniak, prezes Future Mind oraz Konrad Dziejarski i Łukasz Łojewski z Efigence. Poruszą zagadnienia związane z asystentami głosowymi, automatyzacją i obsługą głosową smartfonów, czyli kolejnym trendzie jaki zdobywa rosnącą popularność na świecie. Podczas bloku m-commerce poznacie historię aplikacji takich marek jak: Empik (Bartłomiej Sobczak) czy KFC (Łukasz Kowalski z Flying Bisons). Konferencję rozpocznie natomiast Monika Mikowska z Mobee Dicka, która opowie o obecnych trendach mobile. Case study wygłoszą eksperci z firm: iTaxi.pl (Katarzyna Małecka), Grupa WM (Marek Michalski), Grupa Radiowa Agory (Roch Kudła) i inni. Jeśli jesteście ciekawi „co ma apka do kurczaka”, jak połączyć wymagania użytkowników oraz biznesu w zgrabny projekt lub jak robić radio na ekranie telefonu, nie może Was zabraknąć 7 i 8 marca w Krakowie!

Kto zostanie nominowany do mobilnych Oskarów?

7 marca dowiemy się, jakie projekty mobilne okazały się najlepsze w 2018 roku i do kogo powędrują prestiżowe statuetki. Przyjdź na Galę Mobile Trends Awards i weź udział w wyjątkowym wydarzeniu. Poza częścią oficjalną przewidziana jest także impreza networkingowa oraz występy artystyczne.

Niezbędnik uczestnika

Na wszystkich, którzy chcą na bieżąco poznawać najnowsze trendy w biznesie czekamy w Krakowie!

Organizatorem wydarzenia jest ClickMaster Polska, firma specjalizująca się w tworzeniu dedykowanych stron mobilnych, stron responsywnych (RWD) oraz aplikacji webowych.

Więcej informacji na stronie wydarzenia Mobile Trends Conference 2019

Czas: 7-8 marca 2019 r.