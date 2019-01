Poznaj efekty zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego

Dobroczynny kwas hialuronowy

Jak można się dowiedzieć ze strony internetowej Dermapuls, kwas hialuronowy to związek chemiczny występujący u wszystkich ludzi. Odpowiada za wiązanie wody w skórze właściwej, czemu zawdzięczamy jej sprężystość i gładkość. Z czasem jednak jego produkcja zostaje znacząco ograniczona, co ma bezpośrednie przełożenie na wygląd naszej skóry. Niższa zawartość kwasu hialuronowego, elastyny i kolagenu oraz zanik podskórnej tkanki tłuszczowej sprawiają, że skóra staje się mniej elastyczna, rysy twarzy wyostrzają się, a wokół oczu i ust dostrzec można wyraźne zmarszczki.

Jest na to jednak sposób. Mowa tu o zabiegu wolumetrycznego odmładzania twarzy, który przywraca twarzy objętość i zauważalnie wygładza zmarszczki. Do jego przeprowadzenia wykorzystuje się nowoczesne preparaty wypełniające na bazie kwasu hialuronowego. To metoda bezpieczna dla zdrowia – w medycynie estetycznej wykorzystuje się ją od przeszło 20 lat.

Czym różnią się poszczególne preparaty?

Na rynku dostępnych jest wiele produktów na bazie kwasu hialuronowego. Różnią się od siebie m.in. gęstością bądź stopniem usieciowania kwasu. Kwas usieciowany sprawdza się przy zabiegach mających na celu przywrócenie objętości twarzy, czyli wspomnianej wcześniej wolumetrii, oraz przy wypełnianiu skórnych bruzd. Kwas hialuronowy o częściowym usieciowaniu stosuje się przy delikatnych wypełnieniach, a preparaty z kwasem nieusieciowanym idealnie sprawdzają się w zabiegach mezoterapii, celem nawilżenia suchej, wiotkiej i zmęczonej skóry twarzy i szyi.

Preparaty zawsze dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i problemów pacjenta. Pozwalają one na przykład zauważalnie zrewitalizować skórę, wypełnić usta czy przywrócić twarzy młodość poprzez poprawę jej owalu.

Jakich efektów można się spodziewać po zabiegu?

W zależności od wykorzystanego preparatu, osoba poddająca się zabiegowi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego może liczyć na wiele różnych efektów związanych z odmłodzeniem wyglądu twarzy. Oto niektóre z nich:

poprawa owalu twarzy bez wykorzystania skalpela,

nawilżanie i modelowanie ust,

powiększenie ust,

uniesienie kącików ust,

redukcja bruzd powstałych w okolicy nosa i warg,

zmiana kształtu nosa,

wypełnienie głębokich zmarszczek.

Warto wiedzieć, że kwas hialuronowy dodatkowo wpływa także na stymulację produkcji kolagenu, co ma bezpośrednie przełożenie na jędrność i gładkość naszej skóry.