Powstanie superkomputer rozumiejący język polski

Polska firma Team Leaders podjęła się zadania stworzenia nowej wersji słynnego IBM Watson, zdolnego do przetwarzania ogromnych zbiorów cyfrowych informacji z wielu źródeł w języku polskim. Rozwiązanie będzie służyło agregowaniu, przeszukiwaniu i automatycznej interpretacji danych tekstowych, występujących zarówno w formie ustrukturyzowanej, jak i nieuporządkowanej.

System wykorzystując sztuczną inteligencję oraz rozumienie języka naturalnego (NLU - Natural Language Understanding) będzie potrafił logicznie interpretować nawet bardzo długie formy tekstowe. Podstawą jego funkcjonowania będzie aż 80 tysięcy ontologii, czyli zbiorów znaczeń, nie tylko z wiedzy ogólnej, ale także charakterystycznej dla konkretnego sektora gospodarki.

System znajdzie zastosowanie niemal we wszystkich branżach, w tym. m.in. w bankowości, telekomunikacji, centrach kontaktowych, przemyśle, sektorze medycznym czy administracji publicznej. Będzie to pierwszy tego typu system zdolny do wieloaspektowej interpretacji danych tekstowych w języku polskim – pochodzących zarówno z wewnętrznych baz, jak i globalnej sieci. Będzie analizował nie tylko słowa kluczowe, ale również cały kontekst zdań.

Funkcjonalnością wyróżniającą rozwiązanie ma być także zdolność do analizy sentymentu wypowiedzi zgodnie z teorią emocji Roberta Plutchika. Analizowane wypowiedzi klientów, odnalezione w wielu sieciowych źródłach, będą więc klasyfikowane nie tylko jako pozytywne, negatywne czy neutralne, system odnajdzie w nich również takie emocje jak np. rozczarowanie, zdenerwowanie, zachwyt, zaufanie, lęk czy gniew, dostarczając znacznie pełniejszy obraz opinii oraz oczekiwań konsumentów. Ponadto, platforma wskaże, której sprawy poruszanej w wypowiedzi dotyczy sentyment.

