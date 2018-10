Powstało interaktywne narzędzie ułatwiające wybór ścieżki kariery

Na platformie YEP (od nazwy programu - Youth Empowered Program) umieszczone zostały innowacyjne testy predyspozycji zawodowych i kompetencji. Ich wyniki mają pomóc młodym ludziom w planowaniu drogi zawodowej i określić, z jakich zawodów mogą czerpać najwięcej przyjemności i pieniędzy. Ale uwaga, nie są to standardowe pytania o to, kim chcesz być czy jakie przedmioty najbardziej lubisz w szkole, ale np. „Jakiego rodzaju dokumenty na Netflixie oglądasz najchętniej?”, „Po którą książkę sięgniesz w pierwszej kolejności?”, „O czym najchętniej rozmawiasz podczas piątkowej imprezy?” czy „Jakiego youtubera obejrzałbyś najchętniej?”.

Kolejny krok to test kompetencji - po jego wypełnieniu otrzymujemy listę kilku zawodów odpowiadającym udzielonym odpowiedziom i ich pełne opisy wraz ze ścieżką kariery. Dostęp do bazy zawodów dostępny jest także bez wykonania testów. Rzetelne i pełne opisy zawodów mają umożliwić młodym ludziom w pełni świadomy wybór.

W serwisie YEP zamieszczona jest również obszerna baza ofert pracy, która jest na bieżąco aktualizowana. Platforma oferuje także dostęp do bazy publikacji i artykułów oraz bazy porad z zakresu rozmów kwalifikacyjnych czy tworzenia CV. Na bieżąco będą dostępne informacje o najważniejszych wydarzeniach studenckich i konferencjach w całej Polsce, o których młodzi ludzie będą mogli się nie tylko się dowiedzieć, ale - co wyróżnia interaktywny charakter serwisu - także sami o nich informować.

Interesującym narzędziem jest kalkulator, który pozwala wyliczyć minimalne zarobki młodego człowieka, jakie powinien osiągnąć w wieku 35-40 lat, aby żyć zgodnie z preferencjami i marzeniami. Wystarczy odpowiedzieć na 13 szczegółowych pytań - poczynając od płci, planowanego życia rodzinnego, wymarzonego miejsca zamieszkania, środka komunikacji, aż po preferowany styl spędzania wakacji i wolnego czasu, nawet ilość kupowanych ubrań czy wybór poziomu technologii towarzyszących w życiu codziennym (gry, filmy czy ich brak w życiu).

Czemu rozwiązanie jest ważne? Otóż co 10. mieszkaniec Polski to osoba w wieku 18-26 lat. Według Eurostatu aż 900 tys. Polaków z grupy wiekowej 18-29 lat nie pracuje, nie uczy się i nie szkoli (to tzw. NEET - Not in Employment, Education or Training). Większość młodych jednak stawia na edukację, chce łączyć ją z pracą i mieć dobry zawód w przyszłości, ale nie wie jak to zrobić, gdzie szukać wiedzy - wynika z raportu Deloitte pt. „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych ludzi?”.

Wyniki badań pokazują, że młodzi ludzie w Polsce, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, czują się zagubieni. Nie umieją znaleźć odpowiedzi na pytanie „co chcę robić w życiu” i nie mają pomysłu na siebie. Dopiero 22-23 latkowie zaczynają precyzować swoje ścieżki kariery i oczekiwane zarobki. Co 4. oczekuje, że w przyszłości będzie zarabiać średnią krajową tj. ok 3200 zł na rękę, ale większość z nich chce zarabiać dwukrotność tego wynagrodzenia. Co ciekawe nawet osoby powyżej 24 roku życia nie są w stanie określić planów zawodowych.

Źródło: Sukces Pisany Szminką