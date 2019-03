Powstała platforma zakupów grupowych dla branży transportowej

Dane GUS pokazują, że polski rynek transportowy to z jednej strony zdecydowana przewaga mniejszych firm przewozowych, z drugiej – wyeksploatowana flota pojazdów. Pod koniec 2017 roku liczba samochodów ciężarowych w Polsce wyniosła 3,2 mln sztuk. Zanotowano przy tym wzrost udziału pojazdów w przedziale wiekowym 16 – 30 lat (z 36,5 proc. do 36,8 proc.), a powyżej 30 lat z 18,4% do 19,3%. Wśród przedsiębiorstw transportowych w Polsce przeważały małe firmy (o liczbie pracujących do 9 osób), których udział w przewozach ładunków wynosił ponad 60%. Wszelkie dane i opinie mówią, że polski rynek transportu drogowego rośnie, problemem jest jednak sytuacja działających na nim mniejszych firm, których często nie stać na modernizację swojej floty w obliczu rosnących wynagrodzeń dla kierowców.

Producenci samochodów ciężarowych bynajmniej nie ignorują mniejszych graczy. Im również oferują rabaty, często kusząc dodatkowym wyposażeniem czy pakietami serwisowymi. Niewielu właścicieli firm kalkuluje jednak rzeczywistą wartość samodzielnie wynegocjowanych warunków. Jeszcze mniej z nich zdaje sobie sprawę, że działając w grupie mogliby uzyskać znacznie więcej. Platforma Exabid, która nie jest związana z żadnym producentem, ma reprezentować interesy swoich klientów.

A jak system zakupów w grupie wygląda w przypadku zamawiania ciężarówek czy samochodów dostawczych? Pierwszym krokiem jest założenie profilu klienta na portalu a następnie określenie swojego zapotrzebowania oraz maksymalnej kwoty, jaką chce się przeznaczyć na zakup. Samo przygotowanie zamówienia nie jest zobowiązujące dla żadnej ze stron. Przygotowane zamówienie, by było wiążące, należy w serwisie złożyć i potwierdzić podpisaniem umowy przedwstępnej oraz wpłaceniem zadatku, co stanowi drugi krok procesu. W kolejnym następuje akceptacja zamówienia, jeśli uda się wynegocjować ofertę spełniającą warunki określone przez klienta. Akceptacja jest równoznaczna z podpisaniem przygotowanej wcześniej do każdego zamówienia umowy sprzedaży. Jeżeli w ciągu ustalonego indywidualnie okresu Exabid nie zdoła spełnić wymagań zamawiającego, zadatek jest zwracany. Ostatnim krokiem jest realizacja podpisanej umowy sprzedaży.

Pomysł zakupów grupowych nie jest nowy. Większość znanych z tego sposobu działania firm nie realizuje go jednak zgodnie z pierwotnymi założeniami, najczęściej działając na zasadzie platformy zniżkowej. Właściwie zorganizowane zakupy w grupie mogą jednak przynieść wiele korzyści. Poza oszczędnością pieniędzy na zakup sprzętu, pozwalają przenieść na zewnątrz procesu negocjacji, a przy pełnej przejrzystości współpracy upraszczają funkcjonowanie firmy.

Źródło: Exabid