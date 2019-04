Powstała pierwsza na świecie platforma usług prawnych oparta na gospodarce współdzielenia

HUGO.legal, bo tak się nazywa platforma, to założony w Tallinie startup, który pozwala użytkownikom zarezerwować usługi prawne za pomocą kilku kliknięć, bez względu na czas i miejsce pobytu. Dzięki platformie, prawnicy mogą także lepiej wykorzystywać swój czas, gdyż nie muszą tracić go na szukanie nowych klientów - platforma robi to za nich. Innowacyjna usługa zmienia krajobraz prawny, tak jak Uber zmienia koncepcję płatnych przejazdów.

Artur Fjodorov, założyciel platformy, zaznacza, że na całym świecie jest mnóstwo osób, które potrzebują pomocy prawnej, ale nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie prawnika. Z drugiej strony, istnieje duże grono dobrych i aktywnych zawodowo prawników, którzy po prostu nie mają odpowiednio wiele zleceń. Dzięki platformie obie te grupy mogą się spotkać. Jej twórcy pracują również nad rozwojem sztucznej inteligencji, gdyż wiele pytań stawianych prawnikom może być tak naprawdę rozwiązywanych bez interwencji człowieka.

Współzałożycielami, którzy w tym roku dołączyli do zespołu są Erki Pisuke (dyrektor ds. operacyjnych) i Märt Pikkani (dyrektor ds. technologii). Obecnie w firmie pracuje 18 osób, a w grupie współpracujących specjalistów jest ponad 50 prawników z tytułem magistra.

Rdzeniem platformy, czyli podstawą rozwoju sztucznej inteligencji, jest rozwiązywanie spraw, które są do siebie podobne, aby stworzyć na ich podstawie powtarzające się wzorce. Według Artura Fjodorova, ludzie często uważają, że ich problem prawny jest wyjątkowy, jednak bazując na doświadczeniu i analizie tych przypadków, można śmiało stwierdzić, że istnieją określone schematy. Znając je, możemy dużo szybciej znaleźć skuteczne rozwiązanie. W początkowej fazie rozwoju, HUGO jest w stanie odpowiedzieć na proste pytania związane z prawem rodzinnym, natomiast w przypadku spraw bardziej skomplikowanych, pytanie jest automatycznie przekierowywane do prawnika.

Platforma HUGO.legal powstałą na bazie spółki Eesti Õigusbüroo OÜ. W związku z planem wejścia w tym roku na trzy rynki zagraniczne, spółce nadano nową nazwę prawną - OÜ HUGO. Nazwa Eesti Õigusbüroo pozostanie jednak znakiem towarowym, a poprzednia usługa firmy - 2 godziny bezpłatnych oraz tanich usług prawnych, realizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, będzie kontynuowana. Rozwój platformy pomocy prawnej HUGO.legal i jej wejście na rynki zagraniczne jest finansowane przez fundusz inwestycyjny Superangel.

Źródło: HUGO.legal